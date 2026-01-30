Caso Epstein, Trump e il racconto di una minorenne che il Dipartimento di Giustizia trovò "infondato"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nei nuovi documenti sul caso Epstein riemergono segnalazioni contenute nei documenti su Donald Trump. Una in particolare, se verificata, sarebbe clamorosa ma allo stato attuale, dopo il vaglio delle autorità competenti, è stata ritenuta non suffragata da prove. Secondo uno di questi racconti, il presidente degli Stati Uniti avrebbe commesso atti sessuali con una ragazza minorenne non consenziente ma il Dipartimento di Giustizia ha chiarito che tali ricostruzioni sono infondate e senza riscontri e che nessuna prova giudiziaria né procedimenti formali sono emersi.

Trump e il caso Epstein

La pubblicazione dei files sul caso Epstein ha riacceso l’attenzione su una serie di segnalazioni e denunce inviate negli anni alle autorità federali statunitensi.

Tra i documenti resi pubblici compare direttamente anche il nome di Donald Trump, con un episodio in particolare che è stato rilanciato dalla testata statunitense Tmz.

Trump e il racconto sulla minorenne

Come riporta Tmz, la segnalazione descrive la presunta vittima come una adolescente di 13-14 anni e sostiene che l’episodio sarebbe avvenuto in un contesto legato all’ambiente di Jeffrey Epstein.

Il documento indica che l’informazione fu trasmessa agli uffici competenti per eventuali verifiche e per l’eventuale ascolto della persona coinvolta, ma tutto cadde nel vuoto in mancanza di riscontri.

Il nome di Trump negli Epstein Files

Oltre 3.200 documenti relativi al caso Epstein menzionano Donald Trump, secondo quanto riportato dal New York Times. I file comprendono segnalazioni inviate agli inquirenti, articoli di stampa scambiati tra Epstein e i suoi collaboratori e riferimenti diretti nelle e-mail.

Fra gli stessi emergono anche altre segnalazioni che citano Trump in contesti di presunti abusi e presunti traffici sessuali giudicati non attendibili dagli investigatori perché episodi privi di riscontri investigativi, senza contatti verificabili o con dichiarazioni giudicate non attendibili dagli stessi federali.

“Alcuni dei documenti contengono affermazioni non veritiere e sensazionaliste contro il presidente Trump che sono state presentate all’FBI subito prima delle elezioni del 2020”, recita la nota stampa del Dipartimento di Giustizia. “Per essere chiari, le affermazioni sono infondate e false, e se avessero un briciolo di credibilità, sarebbero certamente già state armate contro il presidente Trump”.

L’ultimo “rilascio” degli Epstein Files

Dopo le polemiche, il Dipartimento di Giustizia ha rilasciato un imponente archivio sul caso Epstein: oltre 3 milioni di pagine, 2000 video e 180mila scatti.

Il viceministro Todd Blanche ha respinto le accuse di ritardi o favoritismi politici, negando interferenze della Casa Bianca volte a tutelare Donald Trump.

Sebbene la mole di dati sia enorme, Blanche ha frenato le aspettative su possibili rivelazioni clamorose riguardanti il Presidente, prevedendo che la curiosità pubblica sarebbe rimasta in parte delusa.