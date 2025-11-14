Caso Epstein, Trump tira in ballo Bill Clinton e invoca un'indagine: "Non chiedete a me ma ai democratici"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Dopo Donald Trump, entra nella bufera del caso Epstein anche Bill Clinton. A tirarlo in ballo è proprio il presidente degli Stati Uniti, che dichiara: “Epstein era un democratico. Chiedete a Bill Clinton, non a me”. Trump nega le accuse che sembrerebbero emergere dalle email rese note dai democratici, in cui Epstein dichiara che Trump abbia avuto incontri a casa propria con una vittima del traffico sessuale.

Trump punta il dito su Clinton

Dopo le accuse emerse dalle email pubblicate dai democratici sul caso Epstein, Donald Trump ha deciso di puntare il dito su altri politici. In particolare fa riferimento ai democratici, perché Jeffrey Epstein era democratico a sua volta.

Per spostare l’attenzione dal proprio nome, Trump alza i toni e dichiara che lui ha un Paese da governare e che se proprio bisogna guardare a dei politici, bisognerebbe guardare verso l’ala rossa.

IPA In foto Donald Trump

Su Truth, il suo social, Donald Trump ha scritto: “Epstein era un democratico, ed è un problema dei democratici, non dei repubblicani! Chiedete a Bill Clinton, Reid Hoffman e Larry Summers di Epstein”.

È tutta una bufala

Secondo Donald Trump, la bufera nata intorno alle email scritte da Epstein sarebbe tutta una montatura. I democratici, spiega, stanno facendo tutto ciò che è in loro potere per spingere nuovamente la bufala di Epstein.

Prosegue spiegando che il Dipartimento di Giustizia ha pubblicato 50.000 pagine di documenti per distogliere l’attenzione dalle loro politiche e perdite, soprattutto sul caso dello shutdown, ma anche sul fatto che il loro partito è nel caos e non ha idea di cosa fare. Per questo si sarebbero buttati sulle dichiarazioni all’interno delle email.

Si è poi rivolto verso alcuni repubblicani che, sempre secondo lui, più “deboli” sarebbero caduti nelle grinfie dei democratici perché “deboli e sciocchi”.

Chiede indagini su Clinton

Donald Trump prosegue, sempre sul proprio social, annunciando che chiederà alla procuratrice generale e al Dipartimento di Giustizia, insieme all’FBI, di indagare sul coinvolgimento tra Epstein e Clinton e altri democratici.

Il presidente ha infatti aggiunto: “È un’altra truffa Russia, con tutte le frecce che puntano verso i democratici. I documenti mostrano che questi uomini, e molti altri, hanno trascorso gran parte della loro vita con Epstein nella sua isola”.

Summers è stato segretario del Tesoro fino al 2001 sotto l’amministrazione Clinton e poi fino al 2010 con Obama. Hoffman è un imprenditore e investitore. Entrambi hanno avuto rapporti con Epstein.