Caso escort Milano, le parole della ragazza che ha fatto scoprire il giro: "Eravamo in una specie di catalogo"

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La Guardia di Finanza di Milano ha avviato un’indagine riguardante un gruppo di persone che, tramite l’organizzazione di eventi nella movida, avrebbe promosso e gestito “un’attività finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione”. Nella richiesta di escort sarebbero coinvolti anche numerosi calciatori e vip. Una delle ragazze vittime dell’organizzazione ha raccontato la propria verità.

Giro di escort a Milano, parla una delle vittime

Dell’indagine che ha svelato un giro criminale di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione a Milano si è occupato Milo Infante nella puntata di Ore 14 sera di giovedì 23 aprile 2026.

Ospite della trasmissione, in forma anonima, è stata una delle ragazze coinvolte nella vicenda, colei che ha dato il via alle indagini, che ha raccontato il funzionamento dell’organizzazione.

ANSA

Tutto sarebbe iniziato nel 2019, quando la giovane andò a vivere in affitto in un appartamento di proprietà di Alessio (Salomone, tra gli arrestati, ndr), dove vivevano “8 o 9 ragazze”.

Nel 2020, quando i locali chiusero a causa del Covid, la palestra adiacente all’appartamento fu trasformata in una discoteca, poi “hanno creato delle suite per appartarsi con le ragazze che si prostituivano”.

Coinvolti i calciatori di Inter e Milan

“A quelle feste hanno iniziato a fare arrivare i calciatori” spiega la testimone e, pur non facendo alcun nome, parla di giocatore dei club milanesi di Inter e Milan.

Campioni che furono “fatti nascondere in soffitta” quando, in pieno lockdown, un blitz della Polizia irruppe nella festa vietata nella zona rossa di Milano.

“Alcuni calciatori erano tranquilli, altri si comportavano in modo inappropriato. – prosegue la testimonianza – Appena capivano che non avresti fatto sesso con loro, iniziavano a farti sentire sbagliata”.

Il racconto diventa sempre più diretto: “Uno mi ha detto sprezzante: ‘Ma cosa vuoi fare, la fi*a? Là sei in una casa di tr**e come tutte le altre’”.

Le ragazze controllate e usate come merce

Seppur i locali in cui gli indagati organizzavano i festini fossero frequentati anche da alcune influencer e donne alla ricerca di attenzioni mediatiche, la maggior parte delle ragazze “erano straniere, sole, senza soldi. E tante avevano problemi in famiglia”.

I proprietari dell’appartamento in cui tutte vivevano, racconta l’ospite di Alle 14 sera, “si comportavano come se fossimo una cosa loro, ci controllavano, avevano messo delle telecamere ovunque”.

Sui telefoni, tenevano “una specie di catalogo” e sulle chat WhatsApp con i calciatori venivano inviate foto con nome e cognome. “Quale vuoi stasera?” era la domanda che veniva posta agli ospiti.

Nell’ambito dell’inchiesta, i finanzieri del Comando provinciale di Milano hanno eseguito quattro arresti domiciliari e attuato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, per un valore di oltre 1,2 milioni di euro.