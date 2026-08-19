Caso Fakir, la rabbia della sorella per il ritorno in servizio degli agenti: "Hanno saputo solo ammazzarlo"

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È trascorso un mese dalla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna durante un fermo della polizia. La sua famiglia è tornata in Marocco, per commemarlo, mentre gli agenti presenti quel giorno sono già tornati in servizio. “Loro sono al lavoro ma Abderrahim non c’è più” commenta la sorella Khadija, che continua a cercare giustizia per il fratello.

Gli agenti tornano in servizio

Lo scorso 11 agosto i due poliziotti che fermarono Abderrahim Fakir quella tragica mattina del 19 luglio sono tornati in servizio.

Continuano a lavorare al Commissariato Bolognina-Pontevecchio, con mansioni d’ufficio e non in strada.

ANSA

“Sono rimasti nella loro funzione, nel loro gruppo di appartenenza” ha spiegato il loro avvocato Gabriele Bordoni.

Si tratta, specifica il legale, di “una ripresa progressiva di quella che è la loro attività, è probabilmente una scelta opportuna”.

La rabbia della sorella di Fakir

“Perché quei due poliziotti sono tornati in servizio? Loro sono al lavoro ma Abderrahim non c’è più”: così, intervistata da Repubblica, ha commentato la notizia Khadija Fakir.

La sorella di Abderrahim non capisce come possano essere stati già riammessi quei poliziotti che fermarono un uomo che “non era né armato né pericoloso, chiedeva solo aiuto”.

“Hanno saputo solo ammazzarlo. – afferma – Perché metterlo a terra con 40 gradi? E spruzzargli lo spray al peperoncino in bocca? Potevano usare il taser o fargli una puntura per calmarlo”.

La donna non è intenzionata a lasciare che il caso venga dimenticato: “Io chiedo giustizia. Andrò avanti finché respiro”.

E, nonostante tutto, resta una profonda “fiducia nella giustizia italiana. Al capo della polizia abbiamo chiesto solo che sia tutto trasparente e che la magistratura faccia il suo lavoro”.

La famiglia vittima di odio sui social

Al dolore della perdita si aggiunge quello provocato da un clamore che spesso assume contorni di odio. “Sui social ci attaccano dicendo che io e mia nipote vogliamo tre milioni di risarcimenti” racconta Khadija Fakir.

“Non mi aspettavo tutto questo odio ma non me la prendo: la gente non sa cosa vuol dire” risponde pacata.

La preoccupazione è per i figli, cui è stato impossibile impedire di guardare uno dei numerosi video diffusi in rete sulla morte dello zio.

“Sono ancora scioccati. – sono le parole di Fakir – Ditemi voi come stiamo vivendo e come torneranno questi bambini a scuola a settembre”.