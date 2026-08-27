Caso Fakir, parla l'uomo che lo ha immobilizzato dai piedi con gli agenti: "Picchiato, subisco minacce"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il caso di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna il 19 luglio dopo un’intervento di polizia, continua a far discutere. A parlare ora è l’uomo che ha aiutato gli agenti a tenere fermo Fakir, come mostra un video che ormai ha fatto il giro del web e non solo: ha riferito di essere stato “picchiato” dopo la morte del 42enne e di essere stato oggetto di “minacce”.

Lo sfogo dell’uomo che ha aiutato gli agenti a immobilizzare Fakir

L’uomo, un 37enne originario del Kosovo, ha raccontato al Corriere della Sera: “Subito dopo la morte del signor Fakir sono stato aggredito, picchiato. Un amico mi ha raccontato delle minacce che girano: ‘Ti spacchiamo la testa‘. ‘Devi sparire‘”.

“Per me a Bologna non c’è più futuro” ha aggiunto l’uomo, che vivrebbe nascosto in casa, ospitato da amici o da qualche parente e che mediterebbe ora il ritorno in Kosovo. “Penso ormai si conosca ovunque la mia storia. Forse non troverò più lavoro” ha aggiunto.

ANSA

Il racconto sulla morte di Fakir

Di quanto avvenuto in via Svevo a Bologna ha detto: “Ero sul balcone, ero stato svegliato dalle urla di aiuto. Ero preoccupato perché quell’uomo rischiava di farsi del male. Gli agenti, che hanno cercato di tranquillizzarlo all’inizio, mi hanno chiesto di portare giù un po’ d’acqua. E l’ho fatto”.

Poi sono iniziate le operazioni di contenimento: “Sì, ma non ho visto violenza in Fakir, non era aggressivo e non aveva intenzione di litigare con nessuno. Gli agenti l’hanno poi messo a terra; inizialmente, a tenergli i piedi, c’erano due suoi connazionali che però nei video non si vedono mai. Solo io sono stato ripreso”.

Il 37enne ha confermato che sarebbero stati i poliziotti a chiedergli di intervenire: “Mi hanno detto di tenergli fermi i piedi. Era molto agitato e continuava a urlare”.

L’uomo ha poi dichiarato: “Quello che posso dire è che non ho percepito azioni violente, di cattiveria: penso che i poliziotti abbiano fatto semplicemente il loro lavoro. E io avrei solo voluto aiutare il signor Fakir”.

Il messaggio per la famiglia di Fekir

L’uomo ha rivolto un pensiero ai familiari di Abderrahim Fakir: “Ho parlato con loro il giorno stesso. Vorrei dire loro che avrei voluto aiutarlo, volevo salvarlo“.