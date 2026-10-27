Caso Fakir, per i periti lo schiacciamento dei poliziotti è "concausa della morte": cosa emerge dalla perizia

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La perizia richiesta dalla procura di Bologna ha segnalato lo schiacciamento come concausa della morte di Abderrahim Fakir, l’uomo deceduto a luglio durante un intervento della polizia al Pilastro, quartiere periferico del capoluogo emiliano. I risultati degli esami, inoltre, alleggeriscono la posizione dei quattro soccorritori del 118 accorsi sul posto, quantificando nel 15% le possibilità che il 42 potesse sopravvivere anche con una rianimazione ottimale.

La prima perizia sulla morte di Abderrahim Fakir

La perizia ha individuato in totale tre cause concorrenti per la morte di Fakir: lo schiacciamento, l’intossicazione da cocaina e una condizione cardiaca pregressa.

Lo schiacciamento sarebbe stato causato dai poliziotti che hanno immobilizzato l’uomo durante l’intervento avvenuto lo scorso 19 luglio. Uno di loro si era messo a cavalcioni sulla schiena dell’uomo mentre questi era in posizione prona.

ANSA

Secondo la perizia, infine, l’intervento dei soccorritori del 118 avrebbe dovuto essere più deciso, riconoscendo che Fakir si trovava in stato di arresto cardiaco. Nonostante questo, gli esami assegnano una possibilità del 15% di sopravvivenza anche in caso di rianimazione corretta.

Come cambia la posizione dei poliziotti e dei soccorritori

I risultati della perizia contrastano con le tesi della difesa dei due poliziotti, che tecnicamente non sono indagati per via dello “scudo penale” approvato dal Governo.

Gli avvocati dei due poliziotti, infatti, hanno sempre sostenuto che le condizioni pregresse di Fakir e l’intossicazione da cocaina avrebbero causato la morte dell’uomo con o senza l’intervento della polizia.

Al contrario, l’intervento dei soccorritori, seppur indicato come non ottimale, non avrebbe avuto comunque molte possibilità di salvare il 42enne, stando ai risultati degli esami.

Cosa era successo ad Abderrahim Fakir

Lo scorso 19 luglio alcuni residenti del Pilastro, quartiere periferico di Bologna, avevano chiamato le forze dell’ordine perché un uomo, Fakir, stava “dando in escandescenza”, prendendo a calci i portoni di alcuni garage.

Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia insieme a un’ambulanza. I due poliziotti, come mostrano alcuni video, hanno immobilizzato Fakir, tenendolo in posizione prona per più di 6 minuti.

Durante l’intervento, l’uomo ha smesso di reagire. Gli agenti hanno provato a girarlo sul fianco, dopo avergli bloccato le braccia con le fascette. Quando i soccorritori sono intervenuti, Fakir non dava già più segni di vita.