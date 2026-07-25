Caso Fakir, spunta un nuovo video che mostra una grande chiazza di sangue sotto la testa: cosa sappiamo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Spunta un nuovo video che mostra gli attimi successivi la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto domenica durante un fermo di polizia a Bologna. Il filmato mostra un’agente della polizia scientifica che solleva il telo che copre il cadavere dell’uomo: il dettaglio inedito che emerge è la presenza di una una grossa chiazza di sangue sotto la testa. Altro sangue presente anche sul volto. Secondo l’avvocato dei poliziotti indagati, si tratterebbe di sangue uscito da una ferita alla nuca che Fakir si sarebbe procurato strisciando sull’asfalto mentre era trattenuto a terra.

Fakir, nuovo video mostra chiazza di sangue sotto la testa

C’è un nuovo video relativo al caso di Abderrahim Fakir, l’uomo morto domenica 20 luglio a Bologna durante un fermo di polizia.

Il filmato, diffuso da Repubblica, risale ai momenti dopo il decesso del 42enne e mostra un’agente della polizia scientifica che scopre il cadavere dell’uomo coperto da un lenzuolo.

ANSA

Nelle immagini si vede il corpo di Fakir supino, con la bocca aperta e le caviglie ancora legate.

Il video mostra un dettaglio finora inedito: una grossa chiazza di sangue sotto la testa dell’uomo. Sangue anche sul volto del 42enne.

L’avvocato dei familiari: “L’hanno battuto”

Resta da chiarire la provenienza di quel sangue, così come quello trovato nei polmoni durante l’autopsia, che ha rivelato anche segni di schiacciamento.

“Come ci è finito tutto quel sangue nei polmoni?”, commenta all’Ansa Fabio Anselmo, avvocato che difende i familiari di Abderrahim Fakir. “L’ha inalato perché l’hanno battuto. Non è sangue esterno”.

Secondo il legale l’autopsia ha rivelato che Fakir “è morto per una asfissia posturale meccanica violenta”

L’avvocato dei poliziotti: sangue da una ferita alla nuca

Secondo Gabriele Bordoni, legale dei due poliziotti indagati per la morte del 42enne, la chiazza di sangue che si vede nel video è dovuta a una ferita alla nuca che Fakir si sarebbe procurato “strisciando per terra” durante il fermo.

“C’è un’unica ferita che si provoca Fakir, mentre è trattenuto”, afferma l’avvocato all’Ansa. L’uomo “striscia per terra e si graffia. Poi con lo spray si ritrae velocemente e nel tirarsi indietro va nuovamente a ferirsi la nuca”.

Mentre le tracce di sangue che si vedono sul volto sono i “rivoli scivolati in avanti quando era col viso all’ingiù”.