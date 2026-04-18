Caso Franka Ludwig, a Emiliano Milza contestati altri omicidi: avrebbe ucciso il papà e la badante della madre

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Emiliano Milza, l’ex chef accusato del presunto assassinio di Franca Ludwig, avrebbe ucciso anche suo padre e la badante della madre. La Procura di Firenze gli contesta infatti altri due omicidi volontari con l’aggravante della frode assicurativa. Gli approfondimenti sui decessi del padre e della donna sono scattati a seguito dell’esposto depositato in Procura dalla sorella dell’uomo, che sospettava che questi volesse impadronirsi del patrimonio di famiglia.

Emiliano Milza: altre due accuse

Il presunto assassino di Franca Ludwig potrebbe essere accusato di altri due omicidi. La Procura di Firenze, infatti, gli contesta l’omicidio del padre e della badante della madre.

Il quotidiano La Nazione racconta di come la Procura abbia aperto un’indagine per gli altri due delitti in seguito all’esposto depositato dalla sorella dell’uomo. Il padre di Emiliano, infatti, aveva raccontato alla figlia di avere il sospetto che il figlio stesse cercando di somministrargli qualcosa di diluito nel vino o nelle pietanze.

Per quanto riguarda la badante, è in fase di definizione la rogatoria con il Perù, Paese d’origine della donna defunta, dove è stata anche sepolta, per poter effettuare accertamenti tecnici sulla salma.

Le accuse

Mentre per l’omicidio di FranKa Ludwig, uccisa probabilmente per intascare il premio di una polizza sulla vita, Emiliano Milza è accusato di omicidio in concorso, negli altri casi si tratterebbe di omicidio volontario.

Nei prossimi giorni è previsto il conferimento dell’incarico ai consulenti per riesumare il corpo del genitore ed eseguire l’autopsia con accertamenti irripetibili sulla salma. Si attende poi anche l’ok per il corpo della badante, di appena quarant’anni.

Sempre secondo l’accusa, anche nel caso della badante si parlerebbe di un tentativo di riscossione dell’assicurazione sulla vita. La donna sarebbe stata infatti convinta a firmarla con la promessa che, in caso di decesso, la somma sarebbe stata inviata ai figli in Perù.

Come sarebbero morti?

Secondo la Procura di Firenze – ed è quello che dovrebbero provare le analisi sui corpi – si tratterebbe di una somministrazione occulta di dosi massive di ipnotici in bevande e pietanze. Si parlerebbe di benzodiazepine, in dosi crescenti e massive fino a “snervare il fisico e indurre crisi respiratorie”.

Le accuse per il cinquantenne, che è difeso dagli avvocati Vittorio Sgromo e Cristiano Cassi, sono di omicidio volontario aggravato e frode assicurativa. Infatti, avrebbe cercato di riscuotere l’indennizzo della polizza sulla morte della badante, denunciando il decesso come un “malore”.

E invece si tratterebbe di somministrazione occulta. Il padre aveva riportato alla figlia, sorella di Emiliano, di credere che il figlio stesse cercando di impadronirsi del patrimonio di famiglia indebolendolo progressivamente mediante sostanze diluite nel vino e nelle pietanze. L’uomo aveva accesso alla cucina perché preparava lui stesso i pasti.