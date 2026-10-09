Caso Garlasco, Giuseppe Sempio ha un solo rimpianto: "Tornassi indietro mi farei fare la fattura"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Giuseppe Sempio parla in tv dell’inchiesta sulla presunta corruzione legata al caso Garlasco. Il padre di Andrea difende gli avvocati e dichiara che, tornando indietro, chiederebbe la fattura per i pagamenti. Sempio racconta inoltre di aver sperato che l’archiviazione dell’ex pm Mario Venditti riguardasse anche la propria posizione.

Garlasco, l’intervista a Giuseppe Sempio

Le dichiarazioni rese pubbliche durante “Dentro la notizia” sono un’anticipazione dell’intervista a Giuseppe Sempio, la cui messa in onda è stata programmata per la puntata serale di “Quarto Grado” di venerdì 9 ottobre.

Il padre di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, ha risposto alle domande sui pagamenti effettuati ai legali e sulla possibilità che una parte del denaro sia arrivata alla polizia giudiziaria, escludendo di credere a questa eventualità e difendendo l’operato degli avvocati che assistevano la famiglia.

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Eppure, ripensando a quel periodo, ha individuato sicuramente un rimpianto. “Se torno indietro come prima” ha dichiarato “l’unica cosa che farei, mi farei fare la fattura. Basta. Solo quello”.

“Quello che hanno fatto gli avvocati in quel periodo lì” ha aggiunto “secondo me non l’han fatto male, han fatto bene. Sono stati pagati per il loro lavoro”.

L’archiviazione di Mario Venditti

Un altro passaggio significativo dell’intervista riguarda Mario Venditti, l’ex procuratore aggiunto di Pavia la cui posizione è stata archiviata dal giudice per le indagini preliminari di Brescia il 17 settembre.

Il magistrato era finito sotto indagine con l’ipotesi di aver ricevuto denaro per favorire l’archiviazione di Andrea Sempio nel procedimento del 2017. La Procura di Brescia aveva chiesto l’archiviazione e il gip ha accolto la richiesta, ritenendo che non fossero emersi elementi sufficienti a sostenere l’accusa nei confronti dell’ex magistrato.

La decisione, tuttavia, non ha determinato la chiusura dell’intero filone investigativo sulla presunta corruzione. “L’avevo pensato, sì” ha detto Giuseppe Sempio, ammettendo di aver sperato che l’archiviazione di Venditti potesse avere conseguenze favorevoli anche sulla propria posizione.

L’inchiesta sulla presunta corruzione

Il procedimento sui presunti pagamenti si inserisce nella più ampia vicenda giudiziaria legata all’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Per il delitto Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione, mentre Andrea Sempio è nuovamente indagato nell’ambito di un’inchiesta distinta.

Il filone sulla presunta corruzione riguarda invece le circostanze dell’archiviazione ottenuta da Sempio nel 2017, quando era già stato indagato per l’omicidio. Tra gli elementi esaminati dagli investigatori figurano un appunto manoscritto rinvenuto nell’abitazione della famiglia e i movimenti di denaro ritenuti meritevoli di approfondimento.