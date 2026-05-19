Caso Garlasco, Roberto Saviano contro la "declinazione populista": cosa pensa di Andrea Sempio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il delitto di Garlasco e le nuove indagini su Andrea Sempio trovano da tempo ampio spazio su giornali, tv, siti e social. Secondo Roberto Saviano però il racconto che si è creato attorno all’omicidio di Chiara Poggi è la “declinazione populista” della comunicazione sul crimine, che genera una dinamica da tifo calcistico tra innocentisti e colpevolisti. Sulle indagini, Saviano non sembra particolarmente convinto delle accuse della procura di Pavia, affermando che Sempio sarebbe stato arrestato “se ci fosse stato un minimo elemento“.

Garlasco, Roberto Saviano contro la “declinazione populista”

Ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, Roberto Saviano ha parlato del caso di Garlasco e delle indagini su Andrea Sempio.

E in particolare del modo con cui si sta parlando del caso sui media italiani, che ha già definito una “fiction oscena”.

ANSA

La narrazione sull’omicidio di Chiara Poggi, ma in realtà il true crime in generale, è “la declinazione populista della comunicazione sul crimine”.

La cronaca giudiziaria ha sempre attirato le attenzioni di molti, ricorda lo scrittore, ma qui si è andati oltre, “si è creato come una narrazione di puro intrattenimento“.

“Innanzitutto di true crime può parlare chiunque – dice Saviano – senza alcuna competenza, ha accesso facile ai dati che le procure ogni tanto rilasciano”.

E poi si genera una “dinamica da derby” tra due opposte tifoserie, tra chi pensa che l’indagato di turno sia innocente e chi colpevole.

“Garlasco oscura tutto il resto”

Per Roberto Saviano c’è poi un altro aspetto importante, e negativo, relativo al racconto mediatico sul delitto di Garlasco.

“Di fatto – sottolinea – Garlasco oscura tutto il resto“, come ad esempio la vicenda Delmastro, “che continuo a considerare drammatica”.

Se si scavasse, sostiene Saviano, il caso dell’ex sottosegretario di Fratelli d’Italia in società con un prestanome di un boss mafioso “è una vicenda che fa cadere il governo, chi sa lo sa”.

Cosa pensa Saviano di Andrea Sempio

Riguardo alla vicenda giudiziaria vera e propria, Roberto Saviano non sembra convinto dalle nuove indagini della procura di Pavia.

Secondo lo scrittore, “se ci fosse stato un minimo elemento” Andrea Sempio sarebbe stato arrestato.