Caso Genini, scontro in tv tra Francesco Dolci e Milo Infante: "Sto parlando", "Io sono il padrone di casa"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Scontro a Verità Nascoste tra il conduttore Milo Infante e Francesco Dolci, l’uomo sospettato di aver profanato la tomba di Pamela Genini. In studio gli animi si sono accesi dopo che Dolci ha interrotto il padrone di casa, il quale ha prontamente reagito, invitando l’ospite ad ascoltare e a non bacchettarlo. Inoltre Dolci ha sostenuto che Genini si recava sotto casa sua urlando, atteggiamento che lo avrebbe costretto a chiamare i carabinieri.

Caso di Pamela Genini: scontro tra Milo Infante e Francesco Dolci a Verità Nascoste

A Verità Nascoste, un’inviata del programma ha mostrato il possibile percorso che potrebbe aver fatto chi ha profanato la tomba di Genini. In particolare, ha ipotizzato che la persona in questione potrebbe non essere passata dall’entrata principale del cimitero, bensì da un passaggio secondario.

“Volevo commentare il video della vostra inviata. Io il passaggio dietro al cimitero non l’ho mai visto. Non c’è alcun video che mi vede girare di là”, ha subito puntualizzato Dolci.

ANSA

A questo punto Infante è intervenuto, ma l’imprenditore ha tirato dritto. “Io sto parlando, posso commentare il video?”, ha scandito Dolci con tono fermo. Un comportamento che ha spinto il conduttore a una reazione più energica.

“Francesco, aspetti, io sono il padrone di casa – ha rimarcato Infante – Non è che lei mi bacchetta, lei deve imparare ad ascoltare. L’inviata non ha detto che lei ha fatto quel percorso. Ha lanciato una suggestione spiegando che c’è quel sentierino. Chi ha profanato la tomba è anche possibile che sia passato da lì per non lasciare la macchina. Nessuno ha detto che è stato lei”.

A questo punto Dolci si è calmato, pur continuando a ribadire che lui non era a conoscenza di quel passaggio.

Francesco Dolci: “Mi sento perseguitato, io avevo lasciato Pamela”

Dolci, nel corso dell’intervista, ha inoltre sostenuto di sentirsi perseguitato.

“Sono sospettato da mesi, come mi sento? Perseguitato. Ma sono certo che presto si arriverà alla chiusura di questa storia“, ha dichiarato l’impresario.

“Io – ha aggiunto – non ero ossessionato da Pamela, l’avevo lasciata e mi ero messo con un’altra ragazza. Io chiamavo i carabinieri per allontanare Pamela, perché lei veniva fuori da casa mia a urlare, perché l’avevo bloccata”.

Dolci: “Pamela mi ha chiesto più volte di sposarla”

“Io e Pamela – ha ricordato Dolci – ci eravamo conosciuti nel novembre 2019 e avevamo iniziato a frequentarci. Lei più volte mi ha chiesto di sposarla. Anche le sue amiche lo confermano, ci sono le registrazioni. Poi hanno cambiato versione”.

“Perché non ci siamo sposati? Perché le brutte compagnie ti portano sempre dal mangiafuoco. Io le volevo bene e ho sempre cercato di allontanare Pamela dai brutti giri, anche quando ci siamo lasciati e io frequentavo un’altra ragazza. Quando Pamela aveva bisogno io cercavo di aiutarla”, ha concluso Dolci.