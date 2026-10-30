Caso Giovanni Ferri a Garlasco, per la prima volta accolta la richiesta di analisi genetiche sul coltello

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La Procura di Pavia accelera l’inchiesta sulla morte di Giovanni Ferri, l’ex meccanico in pensione rinvenuto cadavere il 22 novembre 2010 in un’intercapedine di via Mulino, a Garlasco. Gli inquirenti hanno disposto un’analisi del Dna sul manico del coltello che i carabinieri rinvennero tra le mani dell’anziano per isolare eventuali tracce biologiche del presunto assassino.

La Procura chiede l’analisi del Dna

La notizia arriva venerdì 30 ottobre ed è riportata dal Corriere della Sera. Come anticipato, dalla Procura di Pavia è arrivata la richiesta di un’analisi del Dna da condurre sul manico del coltello che il 22 novembre 2010 fu ritrovato tra le mani di Giovanni Ferri, l’88enne rinvenuto privo di vita in via Mulino, a Garlasco.

Con questa scelta i pm intendono verificare la presenza di altre tracce biologiche, oltre a quelle di Ferri, attribuibili a un potenziale assassino.

Il procuratore Fabio Napoleone ha già dato disposizione al magistrato titolare dell’inchiesta, da lui incaricato, di mettere al corrente l’avvocato Fabrizio Gallo che assiste Gabriella Conti, vedova di Giovanni Ferri.

L’inchiesta, ricordiamo, è stata riaperta a seguito di un esposto presentato dalla donna e dal suo avvocato. Le prime indagini, infatti, furono archiviate come suicidio, un’ipotesi che non ha mai convinto la moglie della vittima.

L’avvocato Gallo chiede una consulenza a Gianni Spoletti

Nel frattempo, l’avvocato Fabrizio Gallo ha convocato il criminologo Gianni Spoletti per una consulenza criminologica e Leonardo Grimaldi per una consulenza medico-legale.

Spoletti è già intervenuto sul luogo interessato dalla morte di Giovanni Ferri, quando insieme al legale ha effettuato dei rilievi 3D utilizzando un software in dotazione all’FBI.

La morte di Giovanni Ferri

Come noto, la morte di Giovanni Ferri è piena di ombre. L’uomo, la mattina del 22 novembre 2010, uscì di casa alle 9:30 come di consueto e si recò al bar Jolly di largo 1° Maggio. Una volta lasciato il bar, dell’uomo si persero le tracce.

Nel pomeriggio dello stesso giorno una giovane di 17 anni, mentre transitava lungo via Mulino, notò il cadavere in un’intercapedine. L’uomo presentava una ferita al collo e lesioni sui polsi, inferte da un’arma da taglio. Il caso fu archiviato come suicidio, ma negli anni la moglie Gabriella Conti ha sempre lamentato una certa fretta che gli inquirenti avrebbero dimostrato nel voler chiudere l’inchiesta. La tragedia si consumò tre anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, e una delle ipotesi vede collegati i due drammatici eventi.