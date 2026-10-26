Caso Giovanni Ferri riaperto per omicidio a Garlasco, dubbi dell'avvocato Gallo sul legame con Chiara Poggi

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nei giorni scorsi è stato riaperto il caso sulla morte di Giovanni Ferri, il pensionato 88enne deceduto a Garlasco e il cui cadavere fu trovato da una ragazza il 22 novembre 2010 in un’intercapedine di via Mulino. Gli investigatori hanno ripreso le indagini perché ora non si esclude, come da sempre sostenuto dalla vedova dell’anziano, Gabriella Conti, che si trattò di omicidio e non di un suicidio. La donna è rappresentata dal legale Fabrizio Gallo, il quale, intervenuto al programma di Canale 5 Dentro la Notizia, ha commentato una possibile connessione tra la morte di Ferri e quella di Chiara Poggi.

Garlasco, l’avvocato della vedova di Giovanni Ferri: “È un omicidio”

“È un omicidio perché naturalmente una persona non può tagliarsi la giugulare, cioè tutto il collo, sia sulla parte destra sia sulla parte sinistra, sia i polsi tenendo il coltello nella parte sinistra: è assolutamente impossibile”, ha dichiarato l’avvocato Gallo a Dentro la Notizia, in riferimento al decesso di Ferri.

“Un altro elemento – ha aggiunto – è che in un cunicolo di 50 centimetri, tagliare la giugulare avrebbe provocato una serie di schizzi sui muri che non troviamo”.

ANSA

“Il nostro consulente Gianni Spoletti ipotizza che sia stato ucciso dopo essere stato chiamato dal bar, perché quella era una via che non faceva e non ha mai fatto. Si pensa che sia stato chiamato dalla persona che gli era davanti e che è stato sgozzato da dietro”.

Morte di Ferri: Gallo non esclude un legame con l’omicidio di Chiara Poggi

Quando il conduttore Gianluigi Nuzzi ha chiesto al legale se crede che ci possano essere connessioni tra il caso di Ferri e l’omicidio di Chiara Poggi, è arrivata la seguente replica: “Per correttezza noi non possiamo dirlo se ci sono connessioni. Ci sono cose strane su cui la procura sta indagando”.

E ancora: “Stessi uomini, stessi inquirenti, stessi errori, stessa procura, stesso medico legale che compiono quasi gli stessi errori compiuti per l’omicidio di Chiara Poggi. Può essere una suggestione? A mio avviso c’è qualcosa di più, ma sta alla procura naturalmente indagare”.

Lo scontro tra Gallo e Carmelo Abbate

In studio è poi intervenuto il giornalista Carmelo Abbate e il clima si è fatto teso: “L’avvocato Gallo non può dirlo e lo dico io: nessuna connessione con l’omicidio di Chiara Poggi, lo escludo nella maniera più assoluta”.

“Anzi – ha proseguito Abbate – invito l’avvocato Gallo, se proprio vuole dare un contributo alla verità sulla morte di Chiara, a convincere il suo assistito, l’avvocato Lovati, a dire la verità su quella montagna di fesserie che invece racconta rispetto a quello che accadde tra il 2016 e il 2017″.

“Non c’entra nulla – ha risposto Gallo – stai andando fuori giri, le solite sparate. Quelle fesserie che tu dici che ha detto Lovati per me non sono fesserie e non c’entrano nulla con il caso Ferri”.