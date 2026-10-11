Caso Iacopini e banda della minicar, sospetti sulla denuncia di un’auto rubata: l'attore è stato rioperato

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’inchiesta della Procura di Roma sulla banda della minicar, responsabile di almeno sette aggressioni in serie tra Monteverde e Testaccio, si concentra sulla denuncia di furto di un veicolo nero presentata da un avvocato. Intanto l’attore Davide Iacopini è stato sottoposto a un secondo intervento neurochirurgico al San Camillo, mentre su La7 Massimo Gramellini ha dedicato un editoriale all’episodio.

Le indagini sulla banda della minicar

Svolta investigativa nell’Inchiesta sulla banda della minicar, coordinata dal pm Ambrogio Cassiani e dal procuratore Francesco Lo Voi, in seguito alla denuncia presentata dal padre di due ragazzi residenti a Monteverde.

L’uomo, un avvocato romano, si è presentato ai Carabinieri per segnalare il furto della minicar nera in uso ai figli, sparita proprio nella zona dove tra il 4 e il 5 ottobre si sono verificate sette aggressioni ai danni di pedoni, ciclisti e conducenti di monopattino.

Sentito a lungo come persona informata sui fatti, il professionista ha confermato la propria versione, mentre i Ris e la Scientifica analizzano i filmati di videosorveglianza per accertare se l’autovettura denunciata coincida con il veicolo impiegato dai due giovani aggressori, che agivano coprendo la targa con un elastico nero.

Il secondo intervento per Davide Iacopini

Restano intanto estremamente gravi le condizioni di Davide Iacopini, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Camillo dopo essere stato disarcionato dal monopattino in via Barrilli. L’attore è stato sottoposto a un secondo intervento neurochirurgico per far fronte alle complicazioni del severo trauma cranico riportato nella caduta e la sua prognosi rimane strettamente riservata.

L’aggressione a Iacopini è l’episodio più drammatico di una catena di agguati condotti con la stessa modalità, ovvero con i due occupanti della vettura che affiancavano le vittime colpendole con calci o tubi di plastica.

Tra le testimonianze raccolte dagli investigatori figura quella di un ciclista colpito a ponte Testaccio, che è riuscito a scorgere l’aggressore descrivendolo come un giovane biondo con gli occhi chiari.

La riflessione di Massimo Gramellini

L’aggressione a Davide Iacopini è stata tema del monologo di Massimo Gramellini nella trasmissione In Altre Parole su La7.

Il giornalista ha espresso profonda amarezza per l’accaduto, spiegando l’assenza dell’ospite Pietro Sermonti, collega e amico fraterno dell’attore, “troppo arrabbiato e offeso dalla cattiveria” per apparire in televisione.

Parlando dell’agguato, Gramellini ha sottolineato l’assenza di qualsiasi movente personale: “Chi ha tirato quel calcio non conosceva l’uomo sul monopattino, non aveva nulla contro di lui. Semplicemente, in quel momento Davide Iacopini rappresentava l’orso del luna park, il bersaglio di un gioco, forse di una challenge da diffondere sulla rete. Per chi ha colpito Davide, gli altri esseri umani non sono amici né nemici. Semplicemente, non esistono”.