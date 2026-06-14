Caso Imane Laloua dopo 23 anni c'è un indagato, svolta nel cold case con la scoperta di reperti mai analizzati

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Svolta nel cold case di Imane Laloua. Sono passati 23 anni dalla scomparsa della 22enne da Prato, nel 2003. I suoi resti furono trovati nel 2006 in due sacchi lungo i bordi della A1, in una piazzola di sosta, in direzione Bologna nel comune di Barberino del Mugello. La novità è che c’è un indagato per l’omicidio e l’occultamento del cadavere di Imane Laloua. Si tratta di un 45enne di origine albanese residente a Firenze.

Svolta nel caso di Imane Laloua

Un caso che rischiava di essere senza una soluzione, ma che dopo 23 anni torna a far parlare di sé. È il caso di Imane Laloua, giovane di 22 anni scomparsa nel 2003 da Prato. Delle ossa sono state ritrovate nel 2006 in una piazzola dell’autostrada A1 e sarebbero state collegate alla giovane scomparsa solo anni dopo.

Ora la Procura di Firenze ha notificato un avviso per accertamenti irripetibili a un indagato. Si tratta di un uomo di 45 anni, di nazionalità albanese, che risiede a Firenze.

Gli investigatori mantengono il massimo riserbo in attesa dei risultati. C’è però grande attesa, soprattutto da parte dei familiari della vittima che da oltre due decenni attendono di conoscere cosa sia successo e il responsabile.

La nuova pista investigativa

La scoperta della nuova pista parte da approfondimenti condotti dai carabinieri sui casi di donne scomparse e delitti irrisolti. Si tratta di un’attività nata nel contesto dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Prato su Vasile Frumuzache, guardia giurata accusata dell’omicidio di due giovani escort.

Non sono emersi collegamenti diretti con il caso di Imane Laloua, ma lo sguardo si è ampliato e ha permesso di scoprire dei reperti mai esaminati.

Si tratterebbe di oggetti custoditi per anni negli uffici di un commissariato nelle Marche. Non erano stati presi in considerazione perché non collegati all’omicidio, ma provenienti dall’auto di quello che ora è l’attuale indagato. L’uomo era stato infatti fermato mentre era alla guida dell’auto, dopo aver percorso l’autostrada sulla quale anni dopo sono stati scoperti i sacchi con all’interno le ossa della 22enne.

Il caso fino a oggi

Si tratta di accertamenti, ma è comunque una speranza per la famiglia. Tanti i dubbi di un caso che ha fatto molto discutere all’epoca. Imane Laloua è giunta in Italia nel 1995 per ricongiungersi con la madre che lavorava a Montecatini Terme. Ha iniziato a lavorare negli alberghi della zona, ma nel 2003 aveva lasciato casa per trasferirsi a Prato con il marito e altri connazionali.

Poi la scomparsa dall’indirizzo che aveva consegnato alla madre, e anche il marito non era stato in grado di rintracciarla. Nel 2006, in un contesto non legato direttamente al caso di Imane Laloua, vennero ritrovati due sacchi contenenti ossa scarnificate che solo 11 anni dopo, nel 2017, vennero attribuite alla ragazza.

Nonostante le indagini siano riprese con la nuova scoperta, non si è mai arrivati a una soluzione. La Procura ne chiese l’archiviazione nel 2025, nonostante l’appello della famiglia. Ora una speranza con il nuovo indagato.