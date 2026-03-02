Caso jeans a Sanremo, ballerina Francesca Tanas accusa Carlo Conti di essere stata sessualizzata: il motivo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Tiene banco il caso dei jeans da “non comprare” citati da Carlo Conti durante la finale del Festival di Sanremo 2026. Il riferimento è a un paio di jeans indossati da una ballerina, un modello particolare che crea l’illusione di un fondoschiena nudo. La ballerina in questione, Francesca Tanas, ha scritto sui propri social che Carlo Conti “mi ha sessualizzata per dei pantaloni” e “ha messo in imbarazzo la moglie”, minimizzando sul tema della gelosia.

Francesca Tanas contro Carlo Conti

La ballerina Francesca Tanas ha accusato Carlo Conti di averla sessualizzata per il commento sul paio di jeans indossati durante la finale di Sanremo 2026. Si tratta di jeans da show, come spiega la ballerina, pensati per l’esibizione di Samurai Jay.

Dopo l’esibizione dell’artista, Carlo Conti ha fatto un commento proprio in merito ai jeans indossati. Si tratta di un pantalone particolare, che crea l’illusione di un fondoschiena nudo. Conti si è avvicinato alla moglie e ha detto che quel modello non lo doveva comprare. Il motivo: la sua gelosia.

La ballerina ha commentato questo scambio, ripreso anche dai social e molto criticato, accusando Carlo Conti di aver sessualizzato lei per un paio di pantaloni indossati e di aver messo in imbarazzo la moglie.

Cosa ha scritto la ballerina

La ballerina, che si è esibita sul palco, ha ripreso un commento della pagina Instagram Nojusticenopeace_italy. Si tratta di un account che tratta tematiche legate ai diritti umani, da quelli dei migranti fino a situazioni come quella in oggetto.

La pagina scrive che l’episodio che ha coinvolto Carlo Conti è avvenuto proprio poco prima che sul palco salisse Gino Cecchettin, padre di Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio. L’uomo ha portato sul palco un monologo sulla mascolinità tossica, parlando anche di gelosia.

La pagina fa un passo ulteriore, tagga Carlo Conti e scrive: “Che tempismo, mezzo secondo prima del discorso di Cecchettin! Ora è un’occasione per chiedere scusa“.

Carlo Conti chiede “leggerezza”

Carlo Conti ha pubblicato sui social una foto con la ballerina e il paio di jeans indossati, scrivendo: “PS: mia moglie ha capito di quali jeans parlavo ed ha sorriso insieme a me!”. Ha quindi aggiunto un hashtag con la parola “leggerezza”.

Un commento che non è passato inosservato e che ha suscitato la reazione anche di Claudia Laruccia, altra ballerina del corpo di ballo di Samurai Jay. Questa ha scritto: “Al giorno d’oggi non si può scrivere ‘leggerezza’ con le cose che succedono adesso. In un programma così importante. Ma vi svegliate?”.

Francesca Tanas scrive invece di non essere sorpresa e aggiunge: “Rai = feccia dell’umanità”. Ci tiene inoltre a puntualizzare che “sto tizio qui di nome Carlo Conti mi ha letteralmente sessualizzata per dei pantaloni da show e, come se non bastasse, ha messo in imbarazzo la moglie palesando e minimizzando la gelosia e l’imposizione nel dirle cosa può indossare e cosa no”.