Caso Jeffrey Epstein, parla il fratello Mark: “Aveva informazioni compromettenti su Trump”

Nuovi dettagli si aggiungono a quelli già noti sul caso del presunto suicidio del finanziare Jeffrey Epstein. Il fratello Mark, in una recente intervista, ha ipotizzato che l’uomo, in realtà, sia stato ucciso nel carcere dove si trovava. “Aveva informazioni compromettenti su Trump”: questa l’ipotesi del fratello di Epstein.

Caso Epstein, le dichiarazioni choc del fratello Mark: “È stato ucciso”

Dopo le vicende che hanno visto protagonista il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha deciso di fare causa al Wall Street Journal per la pubblicazione della presunta lettera indirizzata al finanziere, si torna a parlare del caso Epstein.

Recentemente, Mark Epstein, fratello di Jeffrey Epstein, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla morte in carcere del finanziare, scomparso nel 2019.

Jeffrey Epstein, foto di repertorio

“Prima di morire Jeffrey disse che aveva informazioni compromettenti su Trump”, ha dichiarato Mark Epstein nel corso di un’intervista, come riportato da Il Corriere della Sera.

“Chiunque studi la vicenda non crede che sia suicidio. È stato ucciso”, ha inoltre aggiunto.

Il dettaglio sulla morte di Jeffrey Epstein

Mark Epstein ha inoltre rivelato un dettaglio particolare avvenuto dopo la morte del fratello Jeffrey in carcere.

“Quando è morto non me l’hanno notificato”, ha affermato l’uomo.

“Ho saputo dalla Cnn al mattino che era stato trovato morto e che era un apparente suicidio”, ha raccontato, aggiungendo di aver inizialmente accettato questa versione.

“Ho immaginato che l’avesse fatto perché rischiava di passare molto tempo in prigione. Non aveva figli, i nostri genitori sono morti da tempo, non doveva preoccuparsi per me”.

I risultati dell’autopsia

Le certezze di Mark sono però crollate nei giorni seguenti, dopo l’autopsia sul corpo di Jeffrey Epstein.

“I medici legali che hanno effettuato l’autopsia per mio conto sono entrambi usciti dicendo che non potevano definirlo suicidio, perché appariva troppo simile a un omicidio”, ha affermato il fratello dell’uomo, insistendo sul fatto che, nella vicenda della morte del fratello, ci sono “molte cose che non tornano”.

Nel frattempo, Ghislaine Maxwell, l’ex fidanzata di Epstein, ha ottenuto dal Dipartimento di Giustizia l’immunità parziale prima di accettare nuovi colloqui.