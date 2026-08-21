Caso Lavitola, i punti che Sigfrido Ranucci dovrà chiarire: dall'incontro fra i due alla telefonata notturna

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Non si diradano le ombre sulle dichiarazioni ai magistrati di Sigfrido Ranucci in merito al suo attentato. Il conduttore di Report, non indagato, ha sempre negato di sapere qualcosa della bomba esplosa davanti casa sua e di aver avuto sospetti che il mandate potesse essere l’amico Valter Lavitola, reo confesso e in carcere. L’ultima intercettazione emersa tra i due alimenterebbero però i dubbi dei pm, che potrebbero sentire il giornalista proprio su alcune frasi controverse.

L’incontro a Pomezia

Tra gli elementi che non tornano nelle ricostruzioni della procura ci sarebbe un incontro avvenuto tra Lavitola e Ranucci il 7 settembre 2025, nella villetta di Pomezia dove un mese dopo sarebbe stato piazzato l’ordigno.

Un appuntamento di cui il giornalista non avrebbe fatto menzione nel colloquio con i pm romani e, secondo quanto riportato dalla trasmissione Zona Bianca, nel quale il faccendiere avrebbe avvistato l’amico del possibile pericolo di attentati.

ANSA

L’intercettazione tra Lavitola e Ranucci

Nella probabile convocazione di Ranucci da parte della procura, attesa per settembre, i magistrati potrebbero chiedere conto della conversazione avuta tra i due nella notte tra il 4 e il 5 luglio, subito dopo la perquisizione nell’abitazione di Lavitola.

Una telefonata di due ore iniziata intorno alle 3.30 e intercettata nell’auto dell’imprenditore, in cui i due sembrano confrontarsi sugli elementi dell’inchiesta in quale momento a disposizione dagli inquirenti e parlano dell’assenza di un movente.

Nell’intercettazione mandata in onda dalla trasmissione condotta da Giuseppe Brindisi, si sente Lavitola chiedere a Ranucci: “Scusami non te lo potevano dire a te che avevano il timore che fossi io?” domanda riferendosi ai magistrati.

“E allora che mi hanno chiamato a fare? Che mi hanno chiamato a fare?” si chiede il conduttore di Report.

“E vabbè, l’altro ieri gli elementi su di te ce li avevano già” afferma l’amico in un altro passaggio della conversazione. “Apposta ti sto dicendo” dice il giornalista.

“Però ti dico una cosa, ma se ce li avessero avuti gli elementi su di me, quando hanno fatto l’arresto, da me venivano pure all’epoca per… cioè quando hanno fatto l’arresto a quelli là, mi arrestavano pure a me – la riflessione di Lavitola – Può essere che li hanno avuti dopo. Oppure dopo che sei venuto tu. E può essere che questi qua, quando sono stati arrestati, hanno detto che il mandante ero io. Che c***o ne so”.

“Comunque vada, non c’è un movente. Non c’è un movente” afferma ancora Ranucci sembrando di voler tranquillizzare l’amico.

La conoscenza con Gomes

Durante la telefonata emergerebbe poi un altro stralcio che farebbe intendere una conoscenza del giornalista con il factotum di Lavitola, Clesio Gomes Tavares, finora negata.

“A Gomes perché l’avete messo in mezzo?” la domanda di Ranucci.

“Perché Gomes sarebbe stato il tramite con questi qua – ha spiegato il faccendiere riferendosi ai quattro arrestati per essere gli esecutori materiali dell’attentato – Gomes avrebbe assoldato questi qua, io avrei assoldato Gomes e io avrei pure uno a fianco a me o sopra. Io gli ho detto ho pure un grande capo, uno a fianco. Io gli ho detto: ‘Avete un’idea?’ – ha aggiunto Lavitola – allora a fianco a me sei tu”.

“Sì non hai capito, l’inchiesta è chiusa…non mi sono spiegato” precisa infine il faccendiere.

“E lascia che…l’inchiesta è chiusa. Quando ci sarà da contestare questi fatti, io risponderò” la risposta di Ranucci.