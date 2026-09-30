Caso Lavitola, tensione Ranucci-Mottola a Report: ex conduttore svela i guadagni dell'inviato, "330 mila euro"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Giorgio Mottola è arrivato a incassare circa 330mila euro l’anno vendendo le sue inchieste (costi di montaggio e trasferte compresi nel prezzo): la cifra più alta tra tutti gli inviati”, scrive così Sigfrido Ranucci in un lungo post Facebook dove risponde alle dichiarazioni in tv di Alberto Nerazzini, ex collaboratore di Report, il commercialista Gian Gaetano Bellavia, ex consulente della stessa trasmissione e Giorgio Mottola, inviato del programma Rai e opinionista di Di Martedì.

Ranucci contro Mottola, cosa ha detto l’inviato

Le dichiarazioni sono state trasmesse durante la puntata del 29 settembre della trasmissione FiloRosso.

Giorgio Mottola aveva sollevato il problema del doppio ruolo di autore e conduttore.

Per farlo ha richiamato una direttiva dell’ex direttore generale Luigi Gubitosi.

La risposta di Sigfrido Ranucci è arrivata con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook

Ranucci svela i guadagni di Mottola

Queste le parole dell’ex conduttore di Report: “Giorgio Mottola ha invece sostenuto che il mio doppio ruolo, di autore e conduttore, avrebbe creato problemi, di certo non a lui. Premesso che si tratta dello stesso ruolo che per vent’anni ha ricoperto magnificamente Milena Gabanelli. Mottola ha ricordato l’esistenza di una direttiva dell’ex direttore generale Luigi Gubitosi, che vieta a un direttore di autoassegnarsi la conduzione”.

Poi l’affondo: “Mottola non sa di cosa parla: quella direttiva si ispirava a un principio sacrosanto, cioè che un direttore non può usare la propria posizione per procurarsi vantaggi economici autoassegnandosi una conduzione”.

Nel post, Sigfrido Ranucci ricorda di essere stato nominato conduttore nel 2016 da Daria Bignardi, all’epoca direttrice di Rai 3.

La nomina a vicedirettore ad personam invece è avvenuta nel 2020.

Sigfrido Ranucci sottolinea “incarico dato da Franco Di Mare e svolto gratuitamente, senza alcuna indennità”.

Infine, svela i guadagni di Giorgio Mottola: “E comunque a Mottola, tutto questo non sembra aver arrecato alcun problema: è andato in onda liberamente più volte, anche con inchieste che mi sono costate attacchi durissimi da parte della politica. Non gli è andata male nemmeno sul piano economico, visto che è arrivato a incassare circa 330mila euro l’anno vendendo le sue inchieste (costi di montaggio e trasferte compresi nel prezzo): la cifra più alta tra tutti gli inviati”.

La replica di Giorgio Mottola

Intervistato dall’ANSA, Giorgio Mottola ha replicato al post di Sigfrido Ranucci.

“Per rispetto della lunga e gloriosa storia di Report, non mi farò trascinare in una lotta nel fango”, le parole dell’inviato di Report