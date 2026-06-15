Caso Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin contro la proroga delle perizie: "Basta, è troppo dopo 4 anni"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Sebastiano Visintin è tornato in televisione per commentare l’allungamento dei tempi concesso alla Procura per i risultati della perizia su oggetti fondamentali del caso. Tra questi il sacco nero che avvolgeva il corpo di Liliana Resinovich. L’ex marito critica l’indagine. “Sono passati 4 anni e mezzo”, commenta. Secondo lui le indagini andrebbero allargate, ma dice anche che dopo tutto questo tempo è quasi impossibile trovare qualcosa.

Si allungano i tempi per la perizia

Ancora nessuna risposta nelle indagini per il caso della morte di Liliana Resinovich. Al contrario, tempi allungati: per la perizia sono stati disposti ulteriori 90 giorni “salvo imprevisti”.

Un allungamento dei tempi che ha fatto arrabbiare sia il fratello della vittima che l’ex marito. Sergio ha commentato disilluso, quasi senza più speranze di scoprire il responsabile. Intervistato, ha infatti fatto notare come ormai siano tutti molto avanti con l’età, dall’indagato per l’omicidio fino ai familiari, e che il caso potrebbe semplicemente finire per la morte delle persone interessate.

Anche Visintin, all’annuncio sull’ulteriore tempo dato alla perizia sul bracciale, il giubbotto e il sacco dove è stato ritrovato il corpo di Liliana, ha commentato negativamente i tempi troppo lunghi. “Così sto già scontando una condanna”, aveva detto.

Il commento di Visintin

Sebastiano Visintin, intervenendo a Dentro la notizia, ha espresso il suo disappunto per il nuovo periodo di tempo concesso per la perizia. L’uomo ha portato in trasmissione il cappello di Liliana. “Lo abbiamo visto in moltissime foto in questi anni”, gli fa notare il conduttore.

Sebastiano dice: “Lo porto perché è ora che si faccia un po’ di chiarezza“. Poi il commento si sposta sui tempi: “I tempi devono – fa un gesto come per dire ‘stringere’ – invece che essere dilatati, si devono chiudere le cose”.

Aveva già detto come tutto questo tempo fosse per lui già una condanna, ma aggiunge: “Non si può vivere con un avviso di garanzia“. Sono passati due anni, ricorda.

L’assassino potrebbe farla franca

Il conduttore di Dentro la notizia domanda a Visintin se, con tutte queste proroghe, l’assassino di Liliana possa riuscire a farla franca. “Siamo arrivati al punto in cui vengono concessi alla Procura altri 90 giorni per fare delle ulteriori indagini”.

Secondo Visintin, che non chiude la frase: “Dopo quattro anni e mezzo…”. Sembra rispondere di sì, come se volesse dire che non c’è ancora una strada vera da seguire.

Quello che gli fa più rabbia è che stiano analizzando ora, dopo tutti questi anni, oggetti fondamentali come il sacco nero dove è stato ritrovato il corpo di Liliana. “Io mi porto dietro un avviso di garanzia per omicidio e occultamento di cadavere, ma secondo me queste accuse andrebbero un po’ allargate“. Intende dire che dovrebbero guardare anche altrove. “Dopo quattro anni e mezzo cosa vuoi che venga fuori”, aggiunge. Secondo l’ex marito della vittima ormai sarebbe troppo tardi per cercare altrove e forse è per questo che non lo fanno.