Caso Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin in silenzio dopo l'accusa della procura: verso la superperizia

Sebastiano Visintin, indagato per l’omicidio della moglie Liliana Resinovich, ha scelto di rimanere in silenzio dopo le ultime accuse della procura di Trieste, e il suo avvocato ha richiesto una nuova superperizia per alcune prove che rischiano il deterioramento.

La strategia di Sebastiano Visintin

Dopo le ultime accuse della procura di Trieste, Sebastiano Visintin ha deciso di non rilasciare ulteriori dichiarazioni sul caso aperto attorno alla morte della moglie, Liliana Resinovich.

Visintin è l’unico indagato e la procura ritiene che la donna possa essere stata uccisa. La procura ha ottenuto, su richiesta dei legali di Visintin, un nuovo incidente probatorio, per raccogliere la testimonianza di Claudio Sterpin.

La procura ritiene infatti che l’uomo avesse una relazione con la vittima e che i due stessero per andare a vivere insieme poco prima della morte di lei. Nella richiesta, la procura ha esplicitato la propria teoria: Liliana Resinovich sarebbe stata soffocata.

Le due perizie contrapposte

Il caso di Liliana Resinovich è complesso per diverse ragioni. La donna era scomparsa il 14 dicembre 2021, ma il suo corpo è stato ritrovato solamente all’inizio del mese successivo. Questo ne ha in parte compromesso l’integrità, rendendo le analisi più difficili.

Una difficoltà che emerge anche dalle due perizie autoptiche. La prima, redatta dal dottor Fulvio Costantinides, ritiene che non ci siano prove di azione di terzi e propende quindi per un suicidio.

La seconda, eseguita da una delle anatomopatologhe più stimate d’Italia, la dottoressa Cristina Cattaneo del Labanof di Milano, ha invece riscontrato segni di soffocamento inflitto da un’altra persona.

L’idea di una superperizia

Le due perizie differiscono di molto anche sulla data del decesso. Costantinides ritiene che Resinovich sia morta 48-60 ore prima del ritrovamento. Cattaneo al contrario ha riscontrato segni che porterebbero a concludere che la morte sia avvenuta già nel giorno della scomparsa della donna.

Da qui la richiesta dell’avvocato di Sebastiano Visintin di una perizia super partes (o superperizia), un esame eseguito da esperti esterni a entrambe le parti del processo, accusa e difesa.

La difesa vuole evitare che alcune prove si deteriorino, e punta a dirimere l’incertezza creata dalle due perizie contrapposte emerse durante la fase di indagine.