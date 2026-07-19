Caso Mario Roggero, Giorgia Meloni conferma di aver autorizzato Nordio ad avviare la pratica per la grazia

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Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene sul caso di Mario Roggero, il gioielliere finito in carcere dopo la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l’assalto alla sua attività a Grinzane Cavour nel 2021. La premier conferma di aver autorizzato il ministro della Giustizia Carlo Nordio ad avviare l’istruttoria per una possibile grazia. “Chi è in grado di giudicare” il trauma, lo stress e la paura di persone coinvolte in contesti simili, si chiede Meloni, secondo cui c’è anche un problema di proporzionalità delle pene.

Mario Roggero, interviene Giorgia Meloni

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene sul caso di Mario Roggero e chiarisce la posizione del governo per la vicenda del gioielliere condannato a 14 anni di carcere per l’omicidio di due rapinatori e il tentato omicidio di un terzo dopo una rapina subita.

In un’intervista al Corriere della Sera, la premier conferma di aver autorizzato il ministro della Giustizia Carlo Nordio ad avviare l’istruttoria per una possibile grazia: “Ma certo, gli ho detto io di andare avanti”.

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Il potere di concedere la grazia, spiega, è una prerogativa esclusiva del presidente della Repubblica, ma ciò non vieta al ministro di istruire il procedimento.

“Chi è in grado di giudicare?”

La presidente del Consiglio invita poi a riflettere sulle condizioni psicologiche di chi subisce violenze. “Chi è in grado di giudicare il dolore, il trauma, lo stress e la paura di quest’uomo?”, si chiede Meloni.

Secondo la premier ci vorrebbe “maggiore attenzione” per fattispecie che si ripetono, quella delle vittime di aggressioni che reagiscono in condizioni di forte alterazione emotiva.

Meloni richiama la giurisprudenza che, in alcuni casi, ha riconosciuto situazioni di stress estremo, esasperazione e disperazione delle vittime.

In attesa di leggere le motivazioni della sentenza, Meloni si chiede perché, a suo dire, non sia stato debitamente valutato il particolare stato di squilibrio psichico.

Per Meloni c’è un problema di proporzionalità delle pene

Infine secondo la presidente del Consiglio c’è un problema di proporzionalità delle pene.

“Non si possono dare otto anni a dei pedofili o meno di dieci anni per alcuni casi di stupro di gruppo e poi condannare a morire in carcere questo gioielliere”.

Mario Roggero è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per duplice omicidio volontario e tentato omicidio.

La pena minima prevista dal codice penale per l’omicidio volontario è 21 anni di reclusione, riducibile con il riconoscimento di varie attenuanti.