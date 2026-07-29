Caso Mario Roggero, Ignazio La Russa va contro la Lega e spacca il governo: "Non è stata legittima difesa"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Sul caso Mario Roggero si è espresso anche Ignazio La Russa e il parere del presidente del Senato è contrario a quanto ritiene la Lega. Per La Russa, infatti, il gesto del gioielliere che ha rincorso e ucciso due ladri non rientra nella legittima difesa. Un’opinione la sua che spacca il governo dopo la sentenza della Cassazione e la battaglia politica che ne è conseguita.

Caso Mario Roggero, parla Ignazio La Russa

Parla Ignazio La Russa e lo fa a margine della cerimonia del Ventaglio. Tra gli argomenti toccati dal presidente del Senato c’è anche il caso Roggero, il gioielliere condannato al carcere per aver inseguito e ucciso due ladri che avevano tentato un colpo nel suo negozio.

Nel suo intervento, come riportato da Repubblica, La Russa prende le distanze dalle posizioni della Lega e va contro il governo per cui il comportamento dell’uomo si configurava come una reazione da intendere nello spettro della legittima difesa.

Le parole del presidente del Senato

Per La Russa, “la sentenza Roggero è criticabilissima nell’entità della pena, ma non quando dice che quella non è legittima difesa. La legge attuale è chiara: uscire dal proprio negozio e inseguire chi fugge non rientra nella legittima difesa”.

Partendo da questo caso, il presidente del Senato quindi non propone di modificare la disciplina della legittima difesa in sé quanto di intervenire sull’eccesso colposo di legittima difesa.

“In casi come questi, quando una persona è fortemente condizionata da quanto accaduto pochi istanti prima e dal proprio vissuto, dovrebbe potersi configurare una forma di eccesso colposo. Sarebbe una soluzione condivisibile sia da avvocato sia da politico”, afferma.

Perché è stato condannato il gioielliere

Mario Roggero, gioielliere di Grinzane Cavour, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere inseguito e ucciso due rapinatori, colpendoli di spalle durante la fuga, quando il pericolo “era già cessato”, come si legge negli atti. A chiudere l’iter legale sono state la Corte d’Assise d’Appello di Torino, con la sentenza depositata il 3 dicembre 2025, e la Cassazione che l’ha confermatata.

Per i giudici, quindi, non c’è stata legittima difesa quanto un omicidio volontario. Secondo la Procura, quando Roggero ha preso la pistola ed è uscito dal negozio, i rapinatori avevano già abbandonato i locali e si stavano dileguando, motivo per cui l’aggressione e la “minaccia attuale” – come si legge nel relativo articolo del codice penale – erano ormai evaporate.

L’azione del gioielliere è stata definita lucida, non dettata da un’alterazione psichica, ma da una scelta consapevole. La sentenza ha ribadito quindi come non rientri nella legittima difes a l’inseguire, il colpire o il “giustiziare” chi si sta allontanando, anche se l’offesa (la rapina) è stata grave e ingiusta, spiega Repubblica.

La posizione della Lega

Il caso Roggero è diventato ben presto argomento del contendere della politica che lo ha adoperato come esempio per discutere dell’eventualità di adoperare una nuova proposta di legge sulla legittima difesa, volta ad ampliare le maglie sul tema, come chiesto dalla Lega.

Per il Carroccio, se una persona viene aggredita a mano armata in casa o nel proprio negozio, “qualsiasi reazione posta in essere nell’immediatezza del fatto da chi subisce l’aggressione dovrebbe essere non punibile”, una ratio questa che serve a tutelare chi reagisce sotto stress e ad estendere il concetto di “pericolo attuale“, includendo non solo l’aggressione ma anche la fase immediatamente successiva. Contraria l’opposizione per cui questa eventuale modifica comporterebbe il legittimare la “vendetta“.

Sul caso si è esposto – tra tutti – il segretario della Lega, Matteo Salvini, che ha chiesto la grazia per Roggero, ha provato a capire i margini di una sua possibile candidatura e lo è andato a trovare più volte in carcere. “Ampliare il perimetro della legittima difesa anche all’esterno delle case in caso di rapina o aggressione a mano armata è una riflessione che il Parlamento dovrà fare. Lavoreremo affinché stia in carcere il minor tempo possibile“, ha spiegato il vicepremier.