Caso Mario Roggero, la sorella del ladro morto Andrea Spinelli parla della grazia: "Mi fido di Mattarella"

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Dal centrodestra arrivano uniti gli appelli per chiedere la grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due ladri e ferito un terzo dopo il tentativo di rapinare il suo negozio. La sorella di Andrea Spinelli, uno dei due uomini deceduti, ha commentato invece di aver “fiducia nel presidente della Repubblica”.

La sorella di Andrea Spinelli sulla grazia a Roggero

Come riporta il Corriere della Sera, Caterina Spinelli. 32 anni e sorella di uno dei due ladri uccisi dopo la rapina alla gioielleria di Mario Roggero, ha affermato che “Andrea (il fratello, ndr) ha sbagliato e doveva pagare per quello che ha fatto, ma la sua condanna doveva arrivare da un tribunale, non da una pistola”.

La donna ha poi aggiunto di avere “il massimo rispetto per la sentenza e per la condanna. Non siamo persone cattive”.

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E sulla possibilità di una grazia per il gioielliere che ha sparato al fratello e ad altri due ladri, dice solo di aver “fiducia nel presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Saprà cosa è meglio fare”.

Le immagini della rapina e il ricordo del fratello

Sui media stanno circolando le immagini di quanto accaduto la notte della rapina alla gioielleria di Roggero.

Caterina ha spiegato di far “fatica a guardare i video“. “Cambiamo canale, ma poi ci imbattiamo in un tg o talk show e alla fine li vediamo sempre. Fanno molto male”, ha detto ripetendo che il fratello “meritava il carcere, doveva pagare come tutti. Invece me lo hanno portato via a 44 anni”.

La donna ha sottolineato che Andrea Spinelli “non era un mostro. Aveva dei lati bui, ma con noi portava tutta la sua luce”.

Con il fratello maggiore aveva “un bellissimo legame, costruito in trent’anni di convivenza. Sono la sorellina più piccola, lui aveva 12 anni più di me. Sono nata con una malattia genetica e mi ha sempre aiutato. Mi diceva: ‘Potessi prendere io il tuo male’. Mi dava tanta forza”.

Il confronto con l’opinione pubblica

Caterina ha poi ammesso che, seppur avendo messo in conto di doversi confrontare con l’opinione pubblica, certi commenti l’hanno particolarmente colpita.

“Noi abbiamo perso un fratello, un figlio e un marito. Verso di noi – ha affermato – c’è un accanimento mediatico enorme, nonostante abbiamo sempre compreso il dolore dell’altra parte”.