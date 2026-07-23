Caso Mario Roggero, Matteo Renzi provoca sulle visite di Salvini in carcere: "14 anni con l'aggravante"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Matteo Renzi, ospite su La7 nel talk In Onda, ha attaccato Matteo Salvini, snocciolando una battuta velenosa sul caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per avere ucciso due rapinatori. In particolare, il leader di Italia Viva ha fatto del sarcasmo sulle visite in carcere al condannato del ministro dei Trasporti.

Matteo Renzi contro Salvini: cosa ha dichiarato il leader della Lega

A In onda sono state fatte ascoltare le dichiarazioni di Salvini, che nelle scorse ore ha fatto tappa in questura a Bologna per difendere la polizia, parlando del caso della morte di Abderrahim Fakir.

“Ci tenevo a esserci. Ho preso un Frecciarossa, puntuale, Roma-Bologna; mi riprendo il Frecciarossa Bologna-Roma, spero altrettanto puntuale, per tornare in ufficio. Però, al di là dei comunicati e delle dichiarazioni, ritenevo giusto e doveroso venire in Questura a Bologna a ringraziare le donne e gli uomini che fanno servizio”, ha spiegato il ministro.

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“Senza voler anticipare i risultati dell’autopsia o i risultati della magistratura – ha aggiunto il leader della Lega – sono più che sicuro che i ragazzi che sono intervenuti l’altra sera con la divisa della Polizia di Stato e quelli con la divisa della Croce Rossa tutto volessero fuorché accompagnare una morte. E hanno lavorato secondo quello che il protocollo, il regolamento e il buon senso prevedono”.

La battuta di Renzi sulle visite di Salvini a Roggero

Renzi ha così commentato il discorso del leghista: “A me sconvolge la strumentalizzazione delle tragedie. A me questo dispiace tanto perché noi abbiamo trasformato, come ha detto Franco Gabrielli, il dibattito politico: l’abbiamo lasciato alle curve. Qualsiasi atto tragico venga compiuto, devono parlare gli estremisti, che hanno già la verità in tasca, sanno tutto. E la realtà di quello che è successo passa in secondo piano, perché c’è già Salvini che dice cosa è successo”.

“Per cui Salvini – ha continuato il leader di Italia Viva – non soltanto ha già deciso che la difesa è sempre legittima, ma va a trovare per due giorni di fila Roggero, in una situazione tragica come quella. Si è preso 14 anni: avere pure due giorni Salvini in cella è quasi un’aggravante di stampo crudele”.

“Al di là delle battute – ha proseguito Renzi – ma è possibile che in questo Paese ci siano sciacalli politici su tutti i fatti di cronaca? Si tuffano per prendere un po’ di voti. Ma ve la ricordate la famiglia nel bosco? Ma che fine ha fatto la famiglia nel bosco?”

E ancora: “Ecco, di fronte a tutto questo, penso che la sinistra debba imparare a considerare la sicurezza come una priorità. Ecco perché ho citato Franco Gabrielli, ecco perché cito Michele de Pascale, il presidente della Regione Emilia-Romagna, che ha detto parole molto serie su questo argomento”.

Renzi: “Sinistra chiara sulla tutela dell’ordine pubblico”

“La sinistra – ha dichiarato Renzi – deve essere chiara nel dire che la tutela dell’ordine pubblico è un bene supremo e che non c’è sconto possibile su questo. Dall’altro lato, la destra che sciacalla, perché c’ha un problema di trovarsi in casa, per la prima volta, un derby: perché se la Meloni si imbarca Vannacci perde la faccia, ma se la Meloni non si imbarca Vannacci perde le elezioni. E questo è il dilemma di Giorgia”.

“Di fronte a tutto questo, a Salvini che oggi è venuto in Aula, gli ho fatto un question time: dice che i treni sono più puntuali, dice che va tutto bene, ha dato la colpa al ministro del mio governo e si è pure dimenticato che il ministro del mio governo era Maurizio Lupi, che adesso vogliono candidare a Milano. A uno come Salvini, cioè, non gli dici più niente: gli devi dire “riposati, vai a qualche sagra in meno, statti tranquillo””, ha concluso l’ex premier.