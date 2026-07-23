Caso Mario Roggero, Matteo Renzi provoca sulle visite di Salvini in carcere: "14 anni con l'aggravante"
Condanna di Mario Roggero, Matteo Renzi attacca Salvini per le visite in carcere: "Riposati e vai a qualche sagra in meno"
Matteo Renzi, ospite su La7 nel talk In Onda, ha attaccato Matteo Salvini, snocciolando una battuta velenosa sul caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per avere ucciso due rapinatori. In particolare, il leader di Italia Viva ha fatto del sarcasmo sulle visite in carcere al condannato del ministro dei Trasporti.
- Matteo Renzi contro Salvini: cosa ha dichiarato il leader della Lega
- La battuta di Renzi sulle visite di Salvini a Roggero
- Renzi: "Sinistra chiara sulla tutela dell'ordine pubblico"
Matteo Renzi contro Salvini: cosa ha dichiarato il leader della Lega
A In onda sono state fatte ascoltare le dichiarazioni di Salvini, che nelle scorse ore ha fatto tappa in questura a Bologna per difendere la polizia, parlando del caso della morte di Abderrahim Fakir.
“Ci tenevo a esserci. Ho preso un Frecciarossa, puntuale, Roma-Bologna; mi riprendo il Frecciarossa Bologna-Roma, spero altrettanto puntuale, per tornare in ufficio. Però, al di là dei comunicati e delle dichiarazioni, ritenevo giusto e doveroso venire in Questura a Bologna a ringraziare le donne e gli uomini che fanno servizio”, ha spiegato il ministro.
“Senza voler anticipare i risultati dell’autopsia o i risultati della magistratura – ha aggiunto il leader della Lega – sono più che sicuro che i ragazzi che sono intervenuti l’altra sera con la divisa della Polizia di Stato e quelli con la divisa della Croce Rossa tutto volessero fuorché accompagnare una morte. E hanno lavorato secondo quello che il protocollo, il regolamento e il buon senso prevedono”.
La battuta di Renzi sulle visite di Salvini a Roggero
Renzi ha così commentato il discorso del leghista: “A me sconvolge la strumentalizzazione delle tragedie. A me questo dispiace tanto perché noi abbiamo trasformato, come ha detto Franco Gabrielli, il dibattito politico: l’abbiamo lasciato alle curve. Qualsiasi atto tragico venga compiuto, devono parlare gli estremisti, che hanno già la verità in tasca, sanno tutto. E la realtà di quello che è successo passa in secondo piano, perché c’è già Salvini che dice cosa è successo”.
“Per cui Salvini – ha continuato il leader di Italia Viva – non soltanto ha già deciso che la difesa è sempre legittima, ma va a trovare per due giorni di fila Roggero, in una situazione tragica come quella. Si è preso 14 anni: avere pure due giorni Salvini in cella è quasi un’aggravante di stampo crudele”.
“Al di là delle battute – ha proseguito Renzi – ma è possibile che in questo Paese ci siano sciacalli politici su tutti i fatti di cronaca? Si tuffano per prendere un po’ di voti. Ma ve la ricordate la famiglia nel bosco? Ma che fine ha fatto la famiglia nel bosco?”
E ancora: “Ecco, di fronte a tutto questo, penso che la sinistra debba imparare a considerare la sicurezza come una priorità. Ecco perché ho citato Franco Gabrielli, ecco perché cito Michele de Pascale, il presidente della Regione Emilia-Romagna, che ha detto parole molto serie su questo argomento”.
Renzi: “Sinistra chiara sulla tutela dell’ordine pubblico”
“La sinistra – ha dichiarato Renzi – deve essere chiara nel dire che la tutela dell’ordine pubblico è un bene supremo e che non c’è sconto possibile su questo. Dall’altro lato, la destra che sciacalla, perché c’ha un problema di trovarsi in casa, per la prima volta, un derby: perché se la Meloni si imbarca Vannacci perde la faccia, ma se la Meloni non si imbarca Vannacci perde le elezioni. E questo è il dilemma di Giorgia”.
“Di fronte a tutto questo, a Salvini che oggi è venuto in Aula, gli ho fatto un question time: dice che i treni sono più puntuali, dice che va tutto bene, ha dato la colpa al ministro del mio governo e si è pure dimenticato che il ministro del mio governo era Maurizio Lupi, che adesso vogliono candidare a Milano. A uno come Salvini, cioè, non gli dici più niente: gli devi dire “riposati, vai a qualche sagra in meno, statti tranquillo””, ha concluso l’ex premier.