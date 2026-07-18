Caso Mario Roggero, per Giuseppe Conte "non è legittima difesa, garantire sicurezza se non vogliamo far west"

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Giuseppe Conte si è scagliato contro il Governo citando il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due persone e ferito un terzo responsabili di un tentativo di rapina nel suo negozio. “Fanno a gara a chi primeggia nello sciacallaggio sul caso del gioielliere, per cui non c’entra nulla la legittima difesa”, ha scritto in un post.

Giuseppe Conte sul caso Roggero

In un post, Giuseppe Conte si è scagliato contro il Governo citando quanto gli esponenti di centrodestra stanno facendo per il caso di Mario Roggero.

“Sono diventati tutti invisibili. I cittadini bastonati dai rincari al distributore di benzina o fra i carrelli della spesa, i lavoratori stremati e sottopagati, gli imprenditori travolti dall’aumento dei costi dell’energia e dalle tasse. Ma mi raccomando: non disturbate il governo, che su questi temi fischietta e non si degna neppure di discutere le nostre proposte”, ha scritto il leader del Movimento 5 Stelle.

ANSA

“Per loro le emergenze del Paese sono altre. Bloccano per mesi il Parlamento – è l’accusa di Conte – su una legge elettorale truffa, del tutto incostituzionale, in cui hanno infilato norme vergognose fatte a loro misura: `salva-Lupi´, `taglia +Europa´, e da ultimo una norma fatta apposta per sabotare la vittoria delle forze di opposizione cancellando dal conteggio dei voti utili alcuni partiti”.

Poi l’affondo sulla vicenda del gioielliere sulla quale, secondo il leader M5S “fanno a gara a chi primeggia nello sciacallaggio sul caso del gioielliere, per cui non c’entra nulla la legittima difesa“.

Conte ha infine aggiunto: “Dopo avere fallito sulla sicurezza, con una criminalità che dilaga dappertutto, hanno trovato la ricetta furba per scaricare sui cittadini la responsabilità: cari cittadini, procuratevi un’arma e fatevi giustizia da soli“.

Conte e il rischio del far west

Secondo il leader M5S, spronare i cittadini ad armarsi e tentare di alleggerire le maglie della legittima difesa, rischia di trasformare l’Italia in un Paese in cui ognuno tenderà a farsi giustizia da solo con conseguenze negative.

“Non ci dicono, però, che se tutti applicassero la regola della `giustizia fai da te´ – ha scritto Conte – lo stesso gioielliere sarebbe morto da tempo”.

Il politico dell’opposizione ha infatti ricordato che “nel 2005 il sig. Roggero fece irruzione nell’abitazione del fidanzato della figlia, aggredendolo violentemente ed estraendo infine una pistola con cui minacciò lui e i suoi genitori”.

“Applicando i ragionamenti con cui il governo fa propaganda sul caso Roggero – ha spiegato – gli aggrediti avrebbero quindi potuto raggiungerlo all’uscita dell’abitazione per poi sparargli alle spalle? È lo Stato che deve garantire la nostra sicurezza, se non vogliamo che l’Italia diventi un far west“.

“Non dobbiamo rassegnarci a questa palude, a un governo che pensa solo a blindare se stesso anziché dare risposte e soluzioni ai problemi reali. Da questo pantano si esce insieme. Saranno mesi di battaglia, impegno e partecipazione”, ha concluso l’ex premier.

L’avvocato di Roggero sulle frasi a Mattarella

Intanto, l’avvocato Stefano Marcolini, difensore di Mario Roggero, ha fatto sapere che il suo assistito “sta bene, sta prendendo lentamente consapevolezza di tutte le restrizioni che comporta il trovarsi in carcere. Non è per niente piacevole, però il morale non è basso. Non è vero che ha trascorso una notte non serena. Una delle cose che fa più sorridere Mario sono gli orari a cui si va a pranzo e a cena, perché sono orari da ospedale: 11 il pranzo e 17 la cena. Oltre poi tutta un’altra serie di rigidità”.

Il difensore del gioielliere ha poi risposto ad alcune domande riguardo alla richiesta di grazia.

Il legale ha chiarito che “dobbiamo sapere che i tempi non sono brevi, credo, per un’istruttoria presidenziale. Per cui, si, domanda di grazia è una prospettiva interessante, ma anche quella è di medio termine”.

Sulle parole di Roggero che, prima di entrare nel carcere di Bollate, si era rivolto direttamente al presidente della Repubblica Sergio Mattarella dicendo che si aspettava la grazia dopo quella concessa a Nicole Minetti e a uno “scafista”, l’avvocato ha puntualizzato che “tutte le dichiarazioni vanno contestualizzate”.

“Mario ha fatto un lungo discorso – ha aggiunto – all’interno del quale si è forse rivolto in modo un po’ diretto al capo dello Stato, ma ha anche detto tante altre cose che umanamente mi hanno fatto sorridere. Si è Mario come l’ho conosciuto. Anche se si è rivolto in modo un po’ improprio alle somme autoritarie”.

L’ipotesi della Lega di candidare Roggero

Matteo Salvini è andato a fare visita a Mario Roggero nel carcere di Bollate.

All’uscita è stato interpellato su una possibile candidatura del gioielliere. “Come Lega stiamo esaminando tutti i profili legali e se fosse possibile candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, che vengono aggrediti e che si difendono, io sarei orgoglioso di poterlo candidare. Stiamo approfondendo tutti i profili giuridici del caso”, ha spiegato il vicepremier.

Sulla possibile candidatura ipotizzata da Salvini, l’avvocato Marcolini ha prima specificato trattarsi di “una decisione politica” per poi aggiungere “il giurista vede un problema: una persona che ha 14 anni di reclusione versa in uno stato di interdizione legale e quindi andrebbe superato quel piccolo dettaglio, perché se no ignoro come si possa fare”.