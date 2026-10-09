Caso Minicar a Roma, un uomo denuncia di essere stato colpito con un tubo di plastica: è la sesta vittima

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Si contano ben sei aggressioni attribuite alla cosiddetta banda della minicar nera di Monteverde, a Roma. L’ultimo caso riguarda un 67enne, che ha denunciato di essere stato colpito con un tubo di plastica. Il caso più grave resta quello dell’attore Davide Iacopini, in terapia intensiva. La Procura di Roma indaga e cerca due giovani, forse minorenni.

Roma, salgono i casi attribuiti alla minicar nera

È palpabile la preoccupazione nel quartiere romano di Monteverde, salito alla ribalta nazionale dopo il caso dell’attore Davide Iacopini e il moltiplicarsi di casi simili. Le aggressioni rivolte a passanti, ciclisti e persone in monopattino, sono tutte ricondotte a una microcar nera con due giovani a bordo.

Con l’ultima segnalazione, arrivata nella mattinata di venerdì 9 ottobre, gli episodi noti alle forze dell’ordine sono diventati sei. Nelle stesse ore la Procura di Roma ha riunito un vertice per coordinare gli accertamenti.

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L’ultima aggressione

A presentarsi in caserma, a Monteverde Nuovo, è stato un uomo di 67 anni. Ai carabinieri ha spiegato che domenica 4 ottobre, sul tardi, stava camminando in viale dei Quattro Venti, non lontano da dove risiede.

All’improvviso un’auto scura gli si è affiancata, e il passeggero lo ha raggiunto al fianco con un tubo di plastica. L’uomo non ha chiesto assistenza sanitaria sul momento, e ha formalizzato la denuncia soltanto cinque giorni più tardi.

Gli altri casi

In precedenza altre persone si erano già rivolte alle forze dell’ordine per fatti analoghi. Una donna di 45 anni ha raccontato di essere stata colpita alla testa mentre rincasava, nella stessa serata, all’altezza di via Catel.

Lunedì 5 ottobre, intorno alle 22, un’altra donna in bicicletta su via San Pancrazio ha dichiarato di essere stata spinta a terra dal passeggero di una minicar nera, e ha sporto querela per lesioni contro ignoti ai carabinieri della stazione Gianicolense. Il caso più grave resta quello dell’attore Davide Iacopini, colpito nella serata di lunedì 5 ottobre mentre era in monopattino.

Le indagini

Gli episodi si concentrano in pochi giorni e in un’area ristretta del quartiere, a ridosso di Villa Pamphili, dove tra i residenti la tensione è alta. Secondo chi indaga, il quadro farebbe pensare a un’unica banda.

Il pubblico ministero Ambrogio Cassiani coordina il lavoro dei carabinieri delle stazioni Gianicolense e San Pietro e della polizia locale. Gli spostamenti del mezzo, descritto come un’auto elettrica nera, vengono ricostruiti attraverso le telecamere installate tra Monteverde Vecchio e Testaccio, comprese quelle di alcuni palazzi e di una banca. Nei fotogrammi recuperati, tuttavia, la targa non è leggibile, e per questo si cercano anche testimoni.

Gli investigatori ritengono che a bordo possano esserci due minorenni. Tra le ipotesi esplorate figurerebbe anche, come riportato da Il Giornale, pure quella di una sfida nata sui social, una sorta di gioco criminale tra adolescenti. Per il ferimento dell’attore la contestazione è di tentato omicidio aggravato dai futili motivi.

“Le aggressioni in minicar registrate negli ultimi giorni a Roma non sono una bravata” ha commentato il Codacons, “ma veri e propri reati per i quali i responsabili vanno puniti con la massima severità”.