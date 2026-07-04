Caso Montano, Bassetti attacca il “dilettantismo” nel mondo della ristorazione sul tema delle allergie

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Matteo Bassetti commenta quanto accaduto ad Aldo Montano, l’ex schermidore allergico alla caseina che ha rischiato di morire a causa di uno shock anafilattico dopo una cena. Come fatto dall’ex atleta, anche l’infettivologo ha invitato a non sottovalutare allergie del genere. L’esperto si è scagliato contro il mondo della ristorazione dove, secondo lui, c’è ancora troppo dilettantismo riguardo a questo tema.

Matteo Bassetti contro il mondo della ristorazione

Con un lungo post su X, Matteo Bassetti dice la sua su quanto capitato ad Aldo Montano. Allergico alla caseina, l’ex schermidore è stato ricoverato d’urgenza dopo una cena a Roma in cui qualche alimento a lui non congeniale gli ha procurato uno shock anafilattico.

Sulla vicenda è quindi intervenuto il noto infettivologo che ha spiegato come sottovalutare questo tipo di allergia possa essere letale e come il mondo della ristorazione debba adeguarsi e migliorare dal “dilettantismo” che spesso, secondo l’esperto, mostra su questo argomento.

La differenza tra allergia e intolleranza, i rischi e i sintomi

“Tanti auguri di pronta guarigione ad Aldo Montano che ha raccontato sui social della sua allergia alla caseina per la quale ha rischiato la vita”, comincia così il post di Bassetti che poi prosegue con la differenziazione tra allergia e intolleranza.

La prima è una “reazione anomala del sistema immunitario che scambia una sostanza innocua (come un alimento o il polline) per una minaccia. Gli anticorpi entrano in azione e possono causare sintomi gravi e immediati, persino uno shock anafilattico che può portare alla morte”. La seconda, invece, “non coinvolge il sistema immunitario ed è legata al metabolismo o all’apparato digerente”.

“I sintomi sono quasi sempre gastrointestinali (gonfiore, diarrea, crampi) e dipendono dalla quantità di alimento ingerito: piccole dosi spesso non provocano alcun fastidio”, dice Bassetti.

Cos’è successo ad Aldo Montano

Nella seconda parte del suo messaggio, Matteo Bassetti se la prende con il mondo della ristorazione, reo di sottovalutare queste problematiche e di essere ben lontano da quanto dovrebbe fare sul tema della tutela della salute.

“Nella ristorazione c’è ancora troppo dilettantismo: se cucino la pasta in una pentola dove ho prima messo del formaggio e non l’ho pulita bene, espongo un allergico al rischio di morire. Queste cose vengono insegnate prima di poter aprire un ristorante? Bisogna fare di più perché episodi come quello che è capitato a Montano e a molti altri prima di lui, non succeda nuovamente”, chiosa il dottore.

Come detto, il suo intervento arriva dopo lo spavento per Aldo Montano, soggetto allergico alla caseina, che è stato ricoverato dopo una cena in un ristorante di Roma. Dal letto dell’ospedale, l’ex campione ha scritto: “Ancora una corsa in ospedale. Ancora adrenalina, paura, farmaci. Ancora una volta con la vita appesa a un filo. Dopo aver comunicato chiaramente la mia allergia, mi sono ritrovato a lottare per la vita. Quando una persona informa il personale di avere un’allergia, non sta chiedendo un favore: sta consegnando la propria vita nelle mani di chi prepara e serve quel piatto. Ogni volta che qualcuno minimizza, risponde con leggerezza o non segue i protocolli, sta mettendo a rischio una vita umana. Tra una cena e una tragedia, a volte, c’è solo un errore”.