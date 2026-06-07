Caso Nicole Minetti, Il Fatto Quotidiano vuole pubblicare conversazioni avute con la massaggiatrice

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Il Fatto Quotidiano ha annunciato di voler pubblicare il contenuto testuale delle conversazioni avute con Graciela Mabel De Los Santos, la massaggiatrice uruguaiana che ha ritrattato di essere stata testimone di presunti festini nel ranch di Punta del Este di Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti. La grazia alla ex consigliera regionale era comunque stata confermata prima della notizia della ritrattazione di De los Santos.

La replica de Il Fatto Quotidiano sul caso Nicole Minetti

Sul sito del Fatto Quotidiano si legge che sarà pubblicato a breve il contenuto testuale delle conversazioni avute con Graciela Mabel De Los Santos.

Il giornale avrebbe oltre un’ora e mezza di registrazioni e 766 messaggi, incluse fotografie e screenshot di Whatsapp con altre persone.

ANSA

La donna, in una dichiarazione giurata in Uruguay resa nella seconda metà di maggio a un notaio, ha ritrattato le informazioni riportate dalla testata diretta da Marco Travaglio.

Sul Fatto Quotidiano si legge che “lasciata sola dopo aver inutilmente chiesto di essere ascoltata dai magistrati e aver scoperto dalle agenzia di stampa che la procura generale di Milano non lo avrebbe fatto, Graciela ha ritrattato. Lo ha fatto con un documento di quattro pagine, scritto davanti a un notaio”.

Come riporta il Corriere della Sera, Graciela Mabel De Los Santos avrebbe anche detto di non aver dato l’autorizzazione al quotidiano diretto da Marco Travaglio a pubblicare il suo nome e che il senso del sue parole sarebbe stato distorto.

La precisazione del Fatto Quotidiano

Il Fatto quotidiano ha precisato che “in realtà, Graciela aveva autorizzato la pubblicazione dell’intervista e del suo nome. Poi, l’11 maggio, quando oramai il giornale era andato in stampa, aveva prima solo chiesto delle piccole modifiche, aveva di nuovo autorizzato a scrivere che “Nicole non aveva cambiato vita”, ma più tardi era apparsa spaventata e aveva chiesto che si parlasse principalmente del caso delle presunte molestie sessuali da parte di Cipriani”.

“Il 12 maggio – ha ricostruito il quotidiano sul suo sito, come riportato da Ansa – anche il Corriere della sera aveva pubblicato il resoconto di un incontro con la testimone dal titolo “il fortino di Graciela” in cui dichiarava: Là dentro ho visto tutto, ho paura e vivo nascosta”.

Il Fatto ha inoltre riportato che sempre “al quotidiano di via Solferino aveva affermato: Sono pronta a testimoniare a sostegno dell’inchiesta milanese sulla grazia. Il 13 maggio, era stata intervistata dalla trasmissione televisiva Sin Piedad, ribadendo di voler essere ascoltata. Poi, il 14 maggio l’Ansa aveva titolato: Non serve sentire la testimone su Minetti, non c’è riscontro sulle sue parole. Dopo quel giorno, Graciela ha smesso di rispondere ai nostri messaggi”.

La ritrattazione della massaggiatrice

Come si legge su Corriere della Sera e Repubblica, Gabriela Mabel De Los Santos ha cambiato versione in una dichiarazione giurata, affermando di non sapere nulla di ciò che avveniva nella tenuta.

La notizia dell’atto formale è arrivata alla Procura generale di Milano a istruttoria conclusa. Tra il 5 e il 6 giugno le dichiarazioni di Graciela sono state trasmesse dall’Uruguay ai magistrati milanesi e subito indirizzate al Quirinale.

In realtà, già il 4 giugno la Procura generale di Milano, diretta da Francesca Nanni, aveva diffuso un comunicato per confermare che, dopo il supplemento di indagini richiesto dal Quirinale, la grazia a Nicole Minetti risultava in regola.

I magistrati non hanno modificato il loro originario parere positivo e hanno inviato una relazione al ministero della Giustizia, poi trasmessa al Capo dello Stato. Venerdì è arrivato un nuovo elemento che, seppur tardivo, ha rafforzato la tesi della Procura, ovvero la dichiarazione giurata della massaggiatrice.

Il gruppo Cipriani, di cui è titolare l’imprenditore Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, avrebbe chiesto un risarcimento al Fatto Quotidiano e alla trasmissione Report per via delle loro inchieste che hanno messo in dubbio la regolarità della grazia concessa dal presidente della Repubblica.

Si starebbe valutando un’azione legale anche contro la trasmissione televisiva È sempre Cartabianca su Rete 4, che si era occupata della vicenda.