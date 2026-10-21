Caso Noemi Impellizzeri, Tony Proietto si difende ancora e assicura: "Quelle impronte non sono mie"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

“Io non ho mai fatto quel percorso”. Tony Proietto, l’amico di Noemi Impellizzeri e unico indagato per la sua morte, torna a respingere ogni accusa e prende le distanze dalle impronte trovate sui tetti di Riposto, vicino a Catania. Racconta di non essere in grado di saltare né di arrampicarsi, per via di vecchie fratture, e di non essere più stato sentito dagli inquirenti.

Noemi Impellizzeri, Tony Proietto e le impronte sui tetti

Durante la puntata del 21 ottobre de La vita in diretta, Proietto ha paralto delle tracce individuate lungo la presunta via di fuga dell’assassino.

Secondo le ricostruzioni circolate nei giorni scorsi, chi ha ucciso la 33enne sarebbe scappato dalla cucina passando per terrazzi e tetti, fino a un palo della luce da cui si sarebbe calato in strada.

“Non avrei mai potuto fare salti e arrampicarmi perché ho avuto delle fratture, anche a entrambi i piedi”, ha spiegato.

E sul dna: “Se fosse stato trovato, non sarei qui dopo tre mesi”.

L’indagato: “Mai più ascoltato dai carabinieri”

Proietto ha anche detto di non essere più stato convocato dagli investigatori: “A parte il primo giorno, non sono mai stato ascoltato dai carabinieri, nessuno mi ha cercato”.

È la stessa linea del suo avvocato Ivan Siragusa, che il 20 ottobre a Verità nascoste aveva ricordato come il 23 agosto al suo assistito fossero state prelevate impronte, saliva e vestiti.

Se ci fosse stata compatibilità con le tracce, è il ragionamento del legale, Proietto sarebbe già stato arrestato.

Già l’8 ottobre, a Dentro la notizia, l’uomo aveva escluso “al 100%” che le impronte trovate su una tettoia fossero sue.

La telefonata di Noemi prima di morire

In studio la criminologa Roberta Bruzzone gli ha chiesto della telefonata ricevuta da Noemi poco prima della morte.

“Sì, a me ha annunciato il suicidio, ma poi è stata trovata come è stata trovata”, ha risposto Proietto.

Noemi Impellizzeri è stata trovata impiccata nella sua casa in fiamme nella notte tra il 22 e il 23 agosto: per gli inquirenti l’incendio era doloso e il suicidio potrebbe essere stato inscenato.

Proietto, che si è sempre detto estraneo ai fatti, è indagato per omicidio volontario.