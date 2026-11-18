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Tony Proietto, ad oggi unico indagato per omicidio nell’inchiesta sulla morte di Noemi Impellizzeri, non esclude il suicidio. Il 46enne lo ha detto ai microfoni di Dentro la Notizia mercoledì 18 novembre, lo stesso giorno in cui è stato interrogato a Catania dalla sostituta procuratrice Daniela Rapisarda. Noemi, che di anni ne aveva 33, era stata trovata impiccata il 23 agosto nella sua casa di Riposto, nel Catanese. Proietto, che si definisce un amico e non un compagno della donna, nega ogni responsabilità.

Cosa ha detto Tony Proietto sull’ipotesi del suicidio

Finché la procura non si esprimerà, spiega, il suicidio non lo scarterà: “Non ho niente di sicuro dentro di me, ho solo dubbi”. Parla di “tanti elementi che mi portano al suicidio” e aggiunge che ora ce ne sono altri che lo fanno pensare all’omicidio. “Paura non ce l’ho”, assicura, e vuole solo “che esca subito la verità”. Si dice convinto di uscire presto dalla vicenda e di non essere più indagato.

Nelle interviste precedenti aveva raccontato che Noemi, in videochiamata, gli avrebbe fatto vedere la corda. Il 21 ottobre, a La Vita in Diretta, aveva detto che Noemi gli aveva annunciato il suicidio, aggiungendo però che poi “è stata trovata come è stata trovata”.

L’interrogatorio a Catania e la linea della difesa

Il legale dell’uomo, Ivan Siragusa, ricorda che la difesa aveva chiesto di far sentire Proietto già nei primi giorni di settembre, ma la Procura non aveva ravvisato allora l’esigenza di procedere. L’interrogatorio è cominciato quindi mercoledì alle 15.30 nella sede del comando provinciale dei carabinieri ed è durato oltre cinque ore.

Poco prima di entrare Proietto aveva detto ai cronisti di non avere preoccupazioni e di voler riferire ai magistrati solo quello che sa. Ha parlato del rimorso di non averla raggiunta la sera della telefonata e ha detto di non avere idea di chi possa averla uccisa.

Davanti al comando Siragusa ha parlato di un omicidio d’impeto commesso, a suo dire, da una persona che frequentava la casa e conosceva bene sia Proietto sia Noemi. Secondo il legale, infatti, c’è qualcuno che vorrebbe incastrare il suo assistito, che fin dal primo momento sarebbe stato indotto da un inganno a credere al suicidio.

A metà settembre lo stesso legale indicava il suicidio come ipotesi principale, mentre da ottobre si dice convinto che Noemi sia stata uccisa.

Consulenze e analisi del Ris: cosa sostengono famiglia e difesa

La famiglia di Noemi ha escluso fin dall’inizio il suicidio e a inizio novembre l’avvocato dei familiari ha sostenuto in tv che le consulenze medico legali avrebbero rilevato “tracce incompatibili con l’impiccagione per sospensione”. Secondo il legale, la giovane sarebbe stata prima strangolata e poi impiccata, quando era ancora viva.