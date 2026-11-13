Caso Nvidia, Vincenzo De Luca show sui social sulla crisi: "Tira più un pelo di donna che un carro di buoi"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Vincenzo De Luca commenta su Facebook le dimissioni di Jensen Huang da Nvidia, travolto da uno scandalo di relazioni extraconiugali e sospetto spionaggio. Il sindaco di Salerno ironizza sul progresso tecnologico e cita il proverbio popolare sul “pelo” e il “carro di buoi”. Intanto il colosso dei microchip crolla a Wall Street.

Nvidia, cosa ne pensa Vincenzo De Luca

Una lezione di antropologia: questo è il significato ultimo della crisi di Nvidia secondo il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca. In uno dei suoi ormai celebri interventi su Facebook, dal consueto tono tra il caustico e il teatrale, l’ex governatore della Campania sintetizza all’estremo la vicenda, citando un arcinoto detto popolare.

Il ragionamento però parte da lontanissimo. De Luca ripercorre i grandi salti del sapere umano: dalla filosofia di Parmenide alla teoria della relatività, dal bosone di Higgs, la cosiddetta “particella di Dio”, fino ai computer quantistici e alle biotecnologie. Un progresso così rapido, sostiene, da far temere che le macchine potessero rendere superflue le persone.

“Negli ultimi decenni eravamo arrivati a un punto che sembrava che la dimensione umana dovesse essere cancellata, che gli uomini, le persone dovessero diventare cose marginali, che addirittura l’intelligenza artificiale stesse lì per soppiantare la povera intelligenza umana” ha detto. “Davvero sembravamo alla vigilia del superamento dell’umano”.

La “legge del pelo” e il riccio

Nella lettura ironica di De Luca, a rimettere le cose a posto è stata proprio la vicenda dell’amministratore delegato di Nvidia. Quella che definisce “la vera legge che regola l’universo, che muove il sole e le altre stelle”, con un rimando evidente a Dante, non sarebbe la relatività di Einstein ma qualcosa di molto più terreno: “Una legge che nella cultura popolare veniva espressa con questa formula: tira più il pelo di una donna che un carro di buoi. È stata una scoperta straordinaria”.

Per rafforzare il concetto, De Luca chiama poi in causa il poeta greco Archiloco: “La volpe conosce tante cose, il riccio ne conosce una sola… ma grande”. È il frammento che nel Novecento il filosofo Isaiah Berlin ha reso celebre con il saggio “Il riccio e la volpe”. La chiusa è un sospiro di sollievo, volutamente paradossale: “Questo ci ha riconciliato con la nostra piccola povera umanità. Non siamo condannati all’estinzione”.

Lo scandalo che ha travolto Jensen Huang

Dietro il sarcasmo c’è la vicenda drammatica di Huang, che ha lasciato con effetto immediato gli incarichi di amministratore delegato, presidente e consigliere, dopo 33 anni alla guida dell’azienda di chip che aveva co-fondato. Tutto è partito il 29 ottobre da un’inchiesta del New York Times sul suo rapporto con Alice Huang, dirigente di Megaspeed sospettata di agire per conto del governo cinese.

L’8 novembre il manager ha ammesso la relazione in una lettera ai dipendenti. Nei giorni successivi sarebbe emersa una terza relazione, anche questa con una dipendente, come quella con la vicepresidente di Nvidia Kimberly Powell, secondo fonti citate dalla Reuters. Huang ha negato di aver compromesso la sicurezza nazionale o i segreti di Nvidia, mentre Pechino ha respinto le accuse definendole “calunnie” infondate contro la Cina.