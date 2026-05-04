Caso Paganelli, moglie di Loris Bianchi in coma farmacologico dopo l'assunzione di droga: brandiva un coltello

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Serena Badia, moglie di Loris Bianchi, il fratello di Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, è in coma farmacologico. Lo riporta la stampa riminese, spiegando che la donna è ricoverata a causa dell’assunzione di tre grammi di sostanza stupefacente. Sabato sarebbe entrata, visibilmente agitata, brandendo un coltello nella hall di un albergo di Riccione, prima di svenire ed essere ricoverata.

Chi è Serena Badia, moglie di Loris Bianchi

Serena Badia si trova dunque ricoverata in coma farmacologico.

Serena è la moglie di Loris Bianchi, noto per essere il fratello di Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a Rimini la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino.

Serena Badia non è direttamente indagata ma il suo nome è emerso nelle indagini sul caso Paganelli: è stata ascoltata in procura in merito ad alcuni vocali scambiati con un’amica appassionata di cronaca nera.

Serena Badia in coma farmacologico

Secondo la stampa riminese, Serena Badia è ricoverata a causa dell’assunzione di tre grammi di sostanza stupefacente.

Sotto l’influsso della droga, Badia sabato sarebbe entrata visibilmente agitata, brandendo un coltello nella hall di un albergo di Riccione, poi è svenuta in terra ed è stata ricoverata.

Prima di uscire di casa, impugnando un coltello, aveva detto al marito Loris, che vedendola alterata aveva già chiamato il 112, di essersi sentita pedinata e spiata.

La donna, che ha alle spalle ricoveri per motivi analoghi, è stata denunciata per porto abusivo di arma.

Serena Badia e le rivelazioni all’amica Valentina Pellissier

Il 3 aprile Serena Badia era comparsa in tv per le rivelazioni che avrebbe fatto ad all’amica Valentina Pellissier, testimone della difesa di Louis Dassilva, il senegalese accusato dell’omicidio di Pierina.

Pellissier era stata quindi chiamata alla sbarra dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, e aveva raccontato che la mattina del 28 febbraio 2025 Serena Badia le “disse che il pm Paci ce l’aveva con la nuora di Pierina, Manuela poi mi mandò un vocale affermando che la Procura avrebbe detto a Manuela di dire che la mattina del ritrovamento del cadavere aveva visto Louis nel garage”.

Pellissier e Badia sarebbero diventate amiche dopo l’omicidio di Pierina e per tramite del consulente della difesa di Manuela e Loris Bianchi, Davide Barzan.