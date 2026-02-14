Caso Pascale Pro Pal, Selvaggia Lucarelli contro Fondazione Carnevale Viareggio: "Complimenti per il premio"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Durante il Carnevale di Viareggio, nella giornata del 13 febbraio, c’è stato uno scontro verbale tra Francesca Pascale e un gruppo di attivisti pro Pal. Il video dello scambio di battute con toni accesi è stato ripubblicato da Selvaggia Lucarelli, tra le prime a condividere le immagini, diventate virali. La giornalista ha ironicamente fatto i complimenti alla Fondazione Carnevale Viareggio per aver deciso di conferire il Premio Funari a Francesca Pascale.

Francesca Pascale, cosa è successo al Carnevale di Viareggio

Francesca Pascale è stata invitata a Viareggio per ritirare il Premio Funari.

Si tratta di un riconoscimento dedicato al giornalista Gianfranco Funari per insignire personaggi della tv e dello spettacolo dissacranti, polemici e corrosivi.

ANSA

Sotto al palco, durante la premiazione avvenuta venerdì 13 febbraio, si è radunato un gruppo di pro Pal.

Secondo la ricostruzione dell’imprenditrice, gli attivisti avrebbero provocato una sua reazione dopo averla etichettata, tra le altre cose, come “cortigiana di Berlusconi”.

Francesca Pascale ha replicato attaccando a sua volta il gruppo Pal.

“Non siete pro Gaza, siete contro Israele, andate a lavorare e soprattutto lavatevi. Vergogna, voi siete contro gli ebrei, non per la Palestina, andate a Gaza a combattere, vi taglierebbero la testa! State facendo crescere l’antisemitismo”, queste le sue parole.

Ha poi puntato il dito contro due donne accusandole di non saper affrontare Giorgia Meloni e di inventare “tutte stronz***. Fate invece programmi politici, fate opposizione, no stronz***. Voi vivete in uno Stato libero a differenza della Palestina guidata da Hamas”, ha sottolineato.

La critica di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli è stata una delle prime a riproporre sui suoi social lo scambio di battute tra Francesca Pascale e il gruppo pro Pal.

Come commento alle immagini, la giornalista ha puntato il dito contro la Fondazione Carnevale Viareggio.

“Complimenti alla Fondazione del Carnevale di Viareggio per aver invitato e premiato Francesca Pascale”, questa la didascalia a corredo dei video condivisi nelle sue storie Instagram.

La condanna del comune di Viareggio

Dopo la diffusione dei video dello scambio di battute tra Francesca Pascale e un gruppo pro Pal a Viareggio, l’amministrazione del comune toscano ha pubblicato un post su Facebook per dissociarsi dalle parole dell’imprenditrice.

“Indipendentemente dalle opinioni personali o dalle sensibilità politiche di ciascuno, riteniamo inaccettabile qualsiasi forma di insulto o delegittimazione nei confronti di cittadini che esercitano i propri diritti in modo pacifico e rispettoso”.