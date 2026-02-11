Caso Petrecca, protesta in tutti i tg Rai e giornalisti in sciopero delle firme contro i vertici aziendali

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Si allarga la protesta in casa Rai contro il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca dopo la figuraccia nella telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Il sindacato dei giornalisti USIGRai ha indetto per venerdì 13 febbraio uno sciopero delle firme per tutti i tg, gr e programmi di informazione. Uno sciopero analogo è già in corso da lunedì fra i giornalisti di Rai Sport.

Caso Petrecca, la protesta dei giornalisti Rai

Non si placa la tempesta in Rai dopo le polemiche per la disastrosa telecronaca del direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Dopo la dura presa di posizione della redazione di Rai Sport, la protesta dei giornalisti della tv pubblica contro i vertici aziendali si estende a tutti i giornalisti Rai.

Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai, ha infatti deciso una mobilitazione in solidarietà ai colleghi della redazione sportiva.

Lo sciopero delle firme in tutti i tg Rai

Il sindacato ha indetto per venerdì 13 febbraio uno sciopero delle firme per tutti i giornalisti Rai.

Pertanto tutti i giornalisti che aderiranno non firmeranno i loro servizi nei telegiornali, nei giornali radio, nei programmi di informazione e sul sito web.

Inoltre al termine di ogni tg e gr verrà letto un comunicato sindacale in cui si spiegano le ragioni della protesta.

Uno sciopero analogo è in corso da lunedì tra i giornalisti di Rai Sport, che hanno ritirato le firme dalle telecronache e dai servizi relativi alle Olimpiadi.

Le ragioni della protesta

Nel comunicato, l’Usigrai spiega che le numerose gaffe di Petrecca durante la cerimonia di apertura dei Giochi, finite tra l’altro anche in un articolo sul New York Times, hanno danneggiato gravemente l’immagine della Rai e la dignità di chi ci lavora.

Secondo i sindacati inoltre i dirigenti Rai non si sono assunti nessuna responsabilità, nonostante le tante polemiche e la protesta della redazione di Rai Sport.

Paolo Petrecca, ritenuto di area meloniana, resta al momento al suo posto, confermato dall’ad Giampaolo Rossi.

Già in passato Petrecca era stato duramente contestato e sfiduciato dalla redazione di Rai News, che lo aveva accusato di aver oscurato e bloccato alcune notizie che avrebbero messo in cattiva luce il governo Meloni.