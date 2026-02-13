Caso Petrecca, Quirinale scrive a Lilli Gruber sulla "sanzione" a Bulbarelli: "Mai intervenuti sulla Rai"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Continua a tenere banco il caso del direttore di Rai Sport Paolo Petrecca e della sua disastrosa telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Nelle ultime ore è intervenuto anche il Quirinale con una nota inviata a Lilli Gruber per smentire quanto detto a Otto e mezzo su presunte ingerenze del Colle sulla Rai. Il riferimento riguarda una presunta sanzione chiesta per il vicedirettore di Rai Sport Auro Bulbarelli, che aveva anticipato la presenza a sorpresa di Mattarella alla cerimonia. Per questo Bulbarelli venne sostituito da Petrecca nella telecronaca.

Caso Petrecca, Quirinale scrive a Lilli Gruber

Non capita spesso che il Quirinale intervenga durante una trasmissione televisiva, ma è quanto successo nella serata di ieri, giovedì 12 febbraio, a Otto e Mezzo su La7.

La Presidenza della Repubblica ha inviato una nota al talk show condotto da Lilli Gruber per smentire quanto dichiarato nel corso del programma.

ANSA

“Gentile dottoressa Gruber – si legge nella lettera – in riferimento alle affermazioni di alcuni dei suoi ospiti nella trasmissione di ieri, secondo la quale la Presidenza della Repubblica avrebbe chiesto di sanzionare un telecronista, l’Ufficio stampa del Quirinale fa presente che si tratta di una notizia falsa e gravemente lesiva dell’immagine dell’Istituzione”.

La nota del Quirinale: “Mai intervenuti sulla Rai”

“Il Quirinale, negli undici anni di presidenza, non è mai intervenuto sulla Rai per chiedere rimozioni, sostituzioni, avvicendamenti, punizioni di conduttori televisivi, giornalisti o altri”.

“Nel caso specifico – prosegue la nota – l’Ufficio stampa si è limitato – come è suo diritto e dovere – a far presente che la diffusione in conferenze stampa ufficiali di notizie riguardanti il calendario e gli impegni del Presidente in occasioni di eventi pubblici come le Olimpiadi avrebbe dovuto essere concordata con l’Ufficio stampa stesso”.

“Tutto il resto sono illazioni prive di fondamento, che si respingono con determinazione”.

Cosa aveva detto Travaglio a Otto e Mezzo

Il riferimento è a quanto detto da Marco Travaglio, ospite del programma di Lilli Gruber il giorno prima: “Abbiamo visto le più alte cariche dello Stato occuparsi dei palinsesti televisivi”.

“Il Quirinale – aveva detto il direttore del Fatto Quotidiano – che fa sapere che non gli va bene Bulbarelli come telecronista perché ha dato una notizia vera, cioè che Mattarella sarebbe andato all’inaugurazione delle Olimpiadi”.

Bulbarelli e la sorpresa di Mattarella a Milano Cortina

Alla base della vicenda il fatto che Auro Bulbarelli, vicedirettore di Rai Sport, aveva anticipato la partecipazione a sorpresa di Mattarella (nel tram con Valentino Rossi) alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali.

Bulbarelli, capo progetto per Milano-Cortina 2026, avrebbe dovuto fare la telecronaca dell’evento.

Ma dopo quell’episodio il direttore Paolo Petrecca decise di sostituirlo e di fare lui stesso la diretta. Con i risultati che tutti conosciamo.