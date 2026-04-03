Caso Piantedosi, Claudia Conte e lo scontro con l'inviata di È sempre Cartabianca: "Basta con l'odio a Pasqua"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Attimi di tensione tra la giornalista 34enne Claudia Conte e un’inviata del talk di Rete 4 È sempre Cartabianca. Il programma condotto da Bianca Berlinguer ha diffuso sui social un video in cui si vede una sua collaboratrice intercettare per strada Conte. Dopodiché comincia a incalzarla con domande sulla natura dei rapporti intrattenuti con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. La situazione si è via via fatta più incandescente: alcune persone che accompagnavano Conte hanno a un certo punto tolto il microfono all’inviata.

È sempre Cartabianca, scontro tra l’inviata e Claudia Conte

“Parleremo il prima possibile, non vi preoccupate, avrete tutte le risposte”, ha dichiarato ai microfoni di È sempre Cartabianca la giornalista Claudia Conte che, in un’intervista rilasciata pochi giorni a Money.it, ha sostenuto di avere una relazione sentimentale con il ministro Piantedosi.

L’inviata del talk guidato da Bianca Berlinguer ha continuato a provare a ottenere informazioni. “Ho un legale che sta tutelando la mia immagine e la mia reputazione – ha aggiunto Conte – vi ringrazio dell’interesse, però vi chiedo un po’ di rispetto”.

“Basta con l’odio, bisogna mandare un messaggio di pace. Siamo a Pasqua, state tranquilli, avrete tutte le risposte”, ha chiosato Conte che si è poi rifugiata nell’auto di una donna che si trovava con lei.

L’inviata del programma di Rete 4 non ha mollato la presa, fiondandosi davanti allo sportello del mezzo per evitarne la chiusura e continuando a porre domande alla collega.

A questo punto, la donna che stava accompagnando Conte ha preso dalle mani dell’inviata il microfono gelato. Nel frattempo la 34enne ha ribadito che il prima possibile saranno date tutte le risposte del caso circa i suoi rapporti con Piantedosi.

Chi è Claudia Conte

Conte, prima di diventare protagonista in tv come opinionista fissa nelle trasmissioni di politica e attualità (spesso parla di criminalità e devianza), ha provato a intraprendere la carriera di attrice. Ha recitato nel ruolo di Procula, la moglie di Ponzio Pilato, nella Passione che gira per i paesi del Frusinate, la sua zona di nascita.

In passato ha avuto una relazione con il calciatore Angelo Paradiso. La 34enne ha denunciato lo sportivo per stalking ed estorsione. L’ex atleta è stato assolto dalle accuse con formula piena.

L’ex di Claudia Conte: “Leggete le motivazioni della sentenza e capirete tutto”

Intervistato da Repubblica, Paradiso ha dichiarato: “Volete capire chi è Claudia Conte? Andatevi a leggere le motivazioni della sentenza in cui vengo assolto con formula piena”.

Quando all’ex calciatore è stato chiesto se sia rimasto sorpreso dalla notizia riguardante il ministro Piantedosi, è arrivata la seguente risposta: “Non voglio entrare nel gossip. E ripeto l’invito solo a leggere gli atti della mia assoluzione: da lì si capiscono molte cose”.

L’uomo ha concluso dicendo di non volersi ulteriormente esporre per non incappare in altre possibili conseguenze legali.