Caso Piantedosi, Claudia Conte ora rischia di perdere contratti e collaborazioni anche con la Rai

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

È ancora al centro delle polemiche la presunta relazione tra Matteo Piantedosi e Claudia Conte, confermata da quest’ultima in una recente intervista. Mentre il ministro non ha ancora commentato la vicenda, la giornalista e scrittrice rischia ora di pagare le conseguenze delle sue dichiarazioni: alcuni contratti lavorativi e collaborazioni della 34enne sarebbero a rischio.

Claudia Conte rischia di perdere il lavoro

Claudia Conte potrebbe perdere alcune delle collaborazioni e dei contratti lavorativi che la giornalista e scrittrice aveva stipulato prima che scoppiasse il caso che la riguarda.

In un’intervista, la 34enne ha rivelato di avere una relazione con Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno e già sposato. La confessione è diventata ben presto tema politico sia nel Centrodestra – con Giorgia Meloni che ha chiesto lumi sulla situazione al ministro – che nel Centrosinistra dove in tanti hanno chiesto le sue dimissioni.

Le conseguenze della rivelazione della giornalista

Come detto, Matteo Piantedosi si è trincerato dietro un silenzio stampa totale. Dal canto suo, Claudia Conte – che questo caso l’aveva creato con le sue spontanee dichiarazioni rilasciate lo scorso 1° aprile a Money.it – ha spiegato che parlerà a breve. “Saprete tutto il prima possibile, avrete tutte le risposte”, ha detto incalzata da una giornalista di “È sempre Cartabianca”.

Proprio la giornalista però rischia di pagare lo scotto più pesante, come spiega il Corriere della Sera. Secondo il quotidiano, infatti, alcuni contratti e collaborazioni della donna – che l’hanno resa una protagonista del jet set politico istituzionale – sarebbero ora a rischio dopo la sua confessione.

La prima conseguenza della sua rivelazione potrebbe essere la perdita dell’incarico di madrina della festa della Polizia a Frosinone, il prossimo 10 aprile, ruolo che aveva avuto già negli ultimi 2 anni. Figlia di un agente, ora in pensione, la presenza di Conte nelle ultime ore viene data per “cancellata”.

Caso Piantedosi, a rischio il programma in Rai

La giornalista e scrittrice rischia però di perdere anche il programma che conduce tutti i martedì alle 23.30 su Radio1: “La mezz’ora legale”. Conte aveva registrato già due puntate, prima della fatidica intervista, episodi questi che andranno in onda il 7 e il 14 aprile. Il futuro però della sua collaborazione con la Rai resta in bilico.

Il Corriere riporta di seri dubbi da parte dei vertici dell’azienda sul prosieguo della collaborazione, tanto che la presenza di Claudia Conte nei prossimi palinsesti di Radio Rai viene data per “improbabile”.

Claudia Conte – qui la sua intervista in esclusiva a Virgilio – è una giornalista, scrittrice, conduttrice e opinionista tv. Ha 34 anni ed è nata a Cassino.