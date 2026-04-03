Caso Piantedosi, Claudia Conte si difende dopo la rivelazione della relazione: "Parlano le mie competenze"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Dopo aver confermato le indiscrezioni sulla relazione col ministro Matteo Piantedosi, Claudia Conte è dovuta passare a difendersi da accuse e polemiche. In un breve messaggio affidato all’agenzia Ansa, la giornalista tiene a fugare ogni sospetto su presunti favoritismi. “Al momento preferisco il silenzio, ricordo solo le mie competenze professionali di circa dieci anni“, ha dichiarato. Lato politico, il governo Meloni convoca una riunione per fare chiarezza ma fa sapere che non esiste alcun caso che coinvolge il titolare del dicastero dell’Interno in quanto, è stato specificato, “non ha compiuto alcun favore politico alla sua presunta compagna”.

Cosa ha detto Claudia Conte sulla relazione con Matteo Piantedosi

Due giorni di polemiche vibranti hanno indotto Claudia Conte a stemperare le tensioni nate dopo la sua intervista a Money.it, nella quale aveva confermato la relazione sentimentale, senza però fare apertamente il nome di Matteo Piantedosi.

La rivelazione vera e propria è stata resa poche ore dopo durante il podcast condotto da Marco Gaetani, dirigente di Gioventù Nazionale e voce di Radio Atreju, l’emittente di Fratelli d’Italia. Frangente che ha portato il giovane giornalista a un confronto franco col partito.

ANSA

La scrittrice 34enne ha ribadito di aver conseguito ogni traguardo grazie ai suoi meriti: “Un percorso autonomo, basato su studio, lavoro e costruzione di relazioni professionali, respingendo l’idea che il successo possa essere ricondotto a fattori diversi dal merito”.

“Ora voglio scomparire per un po’, ma ci sarà tempo per chiarire tutto”, ha sentenziato infine Claudia Conte confidandosi con gli amici.

Il caso Conte-Piantedosi all’attenzione del governo Meloni

Subito dopo la diffusione della notizie, le opposizioni hanno chiesto chiarimenti sugli incarichi istituzionali affidati a Claudia Conte, tra cui la nomina a consulente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle Periferie.

Nonostante l’esecutivo abbia di fatto “blindato” Matteo Piantedosi, è stata avviata una riflessione interna alla maggioranza visto il clima politico già teso a causa della vittoria del “No” al referendum sulla Giustizia e le conseguenti dimissioni di Bartolozzi e Delmastro.

La direzione di FdI sta approfondendo la presenza frequente di Claudia Conte a svariate iniziative istituzionali e la questione degli incarichi professionali, non solo in Rai.

Intanto sono emersi documenti sui compensi corrisposti alla giornalista per la promozione del progetto “Tour mondiale Vespucci e Villaggio Italia” promosso da Difesa Servizi, società del ministero guidato da Guido Crosetto e l’azienda privata Ninetynine.

Proprio attraverso quest’ultima, nel 2024 Claudia Conte avrebbe ricevuto un compenso 4.160 euro per tre eventi a Los Angeles, in aggiunta alle spese di viaggio e pernottamento.