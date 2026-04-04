Caso Piantedosi e Claudia Conte può diventare un "Boccia 2" per Pionati: "Storia strana, la scelsi io in Rai"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Claudia Conte potrebbe diventare una “Maria Rosaria Boccia 2”. A sostenerlo è Francesco Pionati, ex compagno di scuola e amico di Matteo Piantedosi ed ex direttore di Radio 1 che ha affidato alla conduttrice il programma Mezz’ora legale. Per il giornalista Rai lo scandalo che ha investito il ministro dell’Interno avrebbe diverse analogie con il caso Sangiuliano, soprattutto per il comportamento sospetto della 34enne.

L’arrivo di Claudia Conte su Rai Radio 1

L’ex parlamentare, direttore del Giornale Radio e di Rai Radio 1 dal 2023 al 2025, ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera le circostanze che lo hanno portato ad accettare la proposta di Claudia Conte sulla conduzione del programma Mezz’ora legale.

“La ragazza aveva già la matricola Rai perché aveva condotto in precedenza una trasmissione su Isoradio. Nel 2023 mi fu presentata al Palio di Villa Borghese” ha spiegato Pionati.

L’amicizia con Piantedosi

Il giornalista ha confermato il suo rapporto di amicizia con il ministro Piantedosi, di cui è stato compagno di liceo ad Avellino, ma ha sottolineato che non è stato il capo del Viminale a fare da sponsor della giornalista, bensì “un collega di Radio Rai”.

“Conte mi propose un programma su legalità e sicurezza” ha detto Francesco Pionati, assicurando di aver fatto le opportune verifiche e di aver avuto “la conferma di trovarmi davanti a un curriculum buono. Certo, se mi avesse proposto una striscia su cinema o libri le avrei detto di no”.

Le analogie con il caso Sangiuliano-Boccia

L’ex direttore di Radio Rai 1 non nasconde però i sospetti sulla giornalista: “Ci sono dinamiche bizantine dietro a questa storia, che devono essere chiarite. Tutti ci chiediamo perché questa ragazza abbia deciso di fare certe dichiarazioni”.

Forte della lunga conoscenza con Piantedosi, Pionati ha consigliato al ministro di “tenere i nervi saldi”, per un caso che definisce una “banalità”, ma al tempo stesso “una storia strana, molto strana per come è scoppiata così a freddo”.

“Io non ho mai fatto una domanda su richiesta, al contrario di quel ragazzo su spinta, leggo, di un intermediario” ha aggiunto facendo riferimento al podcaster Marco Gaetani, giovane dirigente di FdI e voce di Radio Atreju che ha fatto quella domanda indiscreta durante l’intervista nella puntata di Money talk.