Caso Piantedosi, Giuseppe Conte attacca il governo e ha un dubbio: "Vicenda che fa pensare al fuoco amico"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il caso della relazione tra il ministro Matteo Piantedosi e la giornalista Claudia Conte ha innescato, oltre alle polemiche, un acceso dibattito politico. Secondo il leader del M5s, Giuseppe Conte, la vicenda, e ancor prima la vittoria del "No" al referendum sulla Giustizia, ha scatenato il "fuoco amico" all’interno del centrodestra. "Il tema rilevante è che ormai dopo il voto referendario sono così traballanti che stiamo assistendo a un tracollo completo di questo governo", ha dichiarato l’ex premier durante la trasmissione Dritto e Rovescio.

Cosa ha detto Giuseppe Conte sul caso Piantedosi

"Ognuno, ovviamente, nella vita privata fa quel che ritiene, ci mancherebbe", ha esordito Giuseppe Conte ospite di Paolo Del Debbio. "Io aborro le ipocrisie di chi dice ‘Dio patria e famiglia’ e poi si ritrova a vivere doppie triple morali sul piano della vita privata".

L’ex presidente del Consiglio ha ribadito come un ministro abbia una sorta di obbligo di trasparenza. "In queste ore stanno venendo fuori delle richieste di chiarimento sui ruoli che ha avuto questa giornalista, il ministro chiarirà perché è un ruolo pubblico istituzionale".

Secondo Conte, però, il tema rilevante è che "ormai dopo il voto referendario sono così traballanti che pensavamo a uno sgretolamento e invece stiamo assistendo a un tracollo completo di questo governo".

Conte: "Il voto degli italiani ha dato la sveglia a Meloni"

"Non solo sono state prese delle decisioni che andavano già prese, Delmastro, Bartolozzi e la ministra Santanchè", ha osservato ancora Conte. "Ci voleva il voto degli italiani a dare la sveglia alla presidente Meloni che un ministro plurindagato non poteva stare più in quel posto".

Adesso è iniziato anche il fuoco incrociato amico, perché la vicenda Piantedosi avviene in contesti che fan pensare ad attacchi interni l’uno contro l’altro armati. Ormai la maggioranza sta franando clamorosamente, sta collassando e iniziano ovviamente gli attacchi del fuoco amico. Forse ti può interessare Caso Piantedosi, Claudia Conte si difende dopo la rivelazione della relazione: "Parlano le mie competenze" La giornalista non accetta le polemiche e ribadisce di aver conseguito ogni traguardo professionale grazie al merito. Intanto il governo Meloni vuole fare chiarezza

Intanto dal ministero dell’Interno, Matteo Piantedosi fa sapere che resterà al suo posto: "Nessuna variazione in agenda né oggi né nei prossimi giorni". E, derogando per pochi istanti alla tattica del silenzio decisa dal governo, il titolare del Viminale afferma: "Non finirò come Sangiuliano".

Piantedosi ha dato mandato a un legale

Da parte sua, il ministro dell’Interno ha intrapreso vie legali per "tutelare la propria persona". Presentandosi al dicastero per svolgere il proprio lavoro come sempre, Matteo Piantedosi ha scelto la via del "no comment".

Parallelamente, il ministro ha conferito il mandato legale a un’avvocata. La linea è che da parte sua non ci sono mai stati favoritismi, incarichi, favori o interessamenti nei confronti di qualcuno e chi sostiene, o ha sostenuto, il contrario ne risponderà nelle sedi competenti.