Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un nuovo fuorionda di Pierluigi Diaco. Il filmato risale all’autunno 2024 e lo si sente pronunciare frasi aggressive verso il cast per la gestione degli applausi e del silenzio in studio. Tra gli insulti pronunciati dal conduttore ci sarebbero “Siete degli str**zi” o “Spero che la minaccia vi sia arrivata”. Il riferimento è ad Adriana Volpe, che sarebbe stata allontanata dal programma, e sembra quindi una minaccia di licenziamento.

Lucarelli pubblica un filmato di Diaco

Nuovo video di Pierluigi Diaco, pubblicato da Selvaggia Lucarelli. Nei giorni scorsi lo aveva preannunciato e ora è stato divulgato. Nel filmato, un fuorionda risalente all’autunno 2024, Diaco si dimostra piuttosto aggressivo rispetto alla gestione degli applausi e del silenzio in studio.

L’essere aggressivo sarebbe dato dalle parole utilizzate dal conduttore e dai toni che il video mostra. Insulti come: “Io alzo le mani sugli applausi, siete degli str**zi, questo penso di voi, io faccio due trasmissioni al giorno, voi mi vedete così accessibile, non ho filtri”, dice in una parte del filmato.

Nello sfogo del conduttore ci sarebbero le ore di fronte alle telecamere: “Fatele voi 220 puntate all’anno in tv e radio, fatele voi, poi voglio vedere quando le fate”, prosegue in un altro passaggio.

La minaccia come per Adriana Volpe

Un altro passaggio sul quale Lucarelli punta l’attenzione del pubblico è la minaccia come per Adriana Volpe. Lo dice lo stesso Diaco nel filmato: “Ho bisogno di silenzio in studio, non ve lo dico più, io come ho fatto con la Volpe faccio con voi in 24 ore”.

E la frase successiva fa riferimento proprio a una minaccia. Dice: “Vi è chiaro? Spero che la minaccia vi sia arrivata”. È proprio Lucarelli a ricordare il passaggio su Adriana Volpe, citata da Diaco.

L’opinionista sarebbe stata allontanata da BellaMa’, come ricostruisce Lucarelli, dopo l’ospitata a Verissimo. Quindi la frase pronunciata da Diaco suona come una minaccia di allontanamento o un licenziamento, come accaduto ad Adriana Volpe.

Cosa succede a BellaMa’

Il nuovo video su Diaco emerge mentre il caso BellaMa’ è al vaglio dei vertici della Rai. Secondo quanto emerso, dopo l’audit interno, l’azienda avrebbe chiesto a Diaco di cambiare stile di conduzione o di lasciare la guida agli autori.

Il conduttore però si sarebbe tirato indietro e per questo la Rai potrebbe pensare a una richiesta di sospensione cautelativa di due settimane. L’ultima parola è rimessa all’amministratore delegato.