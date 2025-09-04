Caso Pifferi, la sorella Viviana accusa Alessia e attacca: "È cattiva, mi ha cercata e insultata"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Esistono persone cattive che non sempre hanno problemi psicologici, e questo è il suo caso”: non ha più dubbi Viviana, la sorella di Alessia Pifferi, dopo i risultati della nuova perizia perizia psichiatrica disposta dalla Corte d’Appello di Milano che ha stabilito che la condannata era capace di intendere di volere in quei giorni in cui lasciò la figlia Diana di appena 18 mesi da sola nel suo appartamento. In quei giorni, ricordiamo, Alessia Pifferi si era allontanata per trascorrere alcuni giorni con il fidanzato.

Le parole di Viviana Pifferi

Giovedì 4 settembre Viviana Pifferi è intervenuta in collegamento con Dentro la Notizia, il format condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5, per commentare i risultati della nuova perizia.

Ai microfoni Mediaset Viviana ha detto che “ancora una volta è stato accertato ciò che io ribadisco da tre anni, cioè che era capacissima di intendere e di volere”.

“A questo punto mia sorella è molto brava a fingere tutti i problemi che non ha“, continua Viviana Pifferi, che per descrivere Alessia usa la parola “arrogante“, una caratteristica provata dal fatto che “non potevi mai correggerla”. Poi usa la parola” “cattiveria” per dire che “esistono persone cattive che purtroppo non sempre hanno dei problemi psicologici, e questo è il suo caso”.

Ora Viviana Pifferi si aspetta “che ci sia giustizia, e che tutte le carte vengano messe in tavola”.

“Mi ha scritto per offendermi”

Nel 2023 Alessia Pifferi aveva inviato una lettera alla madre Maria Assandri e alla sorella Viviana. Nella missiva l’imputata rivolgeva a quest’ultima parole piene di livore.

Tra le righe, la 37enne accusava Viviana di “essere troppo impegnata a fare propaganda sulla pelle (in tutti i sensi) di mia figlia” per poter parlare con lei al processo, ma allo stesso scriveva che ciò non era nelle sue aspettative in quanto “non sei mai stata dalla mia parte”. Per questo “non mi aspettavo più partecipazione da parte tua, ma non certo questo schifo“, concludeva Alessia Pifferi.

Viviana Pifferi ricorda molto bene quella lettera alla quale – come per tutte le altre – non ha mai risposto. In collegamento con Dentro la Notizia la sorella dell’imputata ricorda che “Alessia mi ha scritto solo una volta all’inizio”, una missiva “dove mi insultava, addirittura. Ecco il suo modo di cercarmi”.

La nuova perizia

Come anticipato, una nuova perizia disposta dal Tribunale d’Appello di Milano ha dimostrato che Alessia Pifferi fosse capace di intendere e di volere durante i 6 giorni in cui abbandonò la figlia Diana al suo destino lasciandola sola nel suo appartamento.

I risultati sono arrivati il 26 agosto. La Corte aveva accolto l’istanza presentata dall’avvocata Alessia Pontenani, conferendo l’incarico allo psichiatra Giacomo Francesco Filippini, alla neuropsicologa Nadia Bolognini e al neuropsichiatra infantile Stefano Benzoni.

I tre periti avevano individuato in Alessia Pifferi un disturbo relativo al periodo dell’infanzia, ma che non avrebbe inficiato la capacità di intendere e di volere della 37enne. La nuova perizia, quindi, aveva confermato quanto constatato da Elvezio Pirfo nel corso della prima perizia: Alessia Pifferi non è affetta da alcun vizio di mente.

La morte della piccola Diana

I fatti risalgono al 14 luglio 2022. Alle ore 19 Alessia Pifferi è uscita dalla sua abitazione di Milano, nel quartiere Ponte Lambro, per partire alla volta di Leffe (Bergamo) per trascorrere sei giorni di vacanza insieme al fidanzato Angelo Mario D’Ambrosio. All’interno dell’appartamento sua figlia, la piccola Diana di 18 mesi, è rimasta da sola nella sua culla, un lettino da campeggio, con accanto dei biberon e delle bottigliette d’acqua e tè.

Durante il soggiorno nella Bergamasca Pifferi ha raccontato a D’Ambrosio di aver lasciato la figlia al mare in compagnia della sorella Viviana. Sua madre, Maria Assandri, ha contattato più volte Alessia e durante le chiamate ha chiesto ripetutamente di vedere la piccola in videochiamata, ma Alessia liquidava le richieste sostenendo che la piccola stesse dormendo.

Alle 11 di mattina del 20 luglio 2022 Alessia Pifferi ha fatto ritorno a casa, e all’interno ha trovato il corpo privo di vita della figlia Diana. In un primo momento la donna ha tentato di rianimarla, poi ha chiesto aiuto a una vicina fino alla chiamata ai soccorsi. Al loro arrivo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della bimba. Il corpo presentava i segni di una morte sopraggiunta tra le 24 e le 48 ore precedenti.

L’arresto e la condanna

In un primo momento Alessia Pifferi ha raccontato che prima del suo ritorno Diana si trovava in compagnia della baby sitter di cui, però, non è stata in grado di fare il nome. Portata in questura e incalzata dagli inquirenti, Alessia Pifferi infine ha spiegato di aver lasciato la figlia da sola per sei giorni senza immaginare il drammatico epilogo.

La piccola, secondo l’autopsia, è morta di fame e disidratazione. Avrebbe anche tentato di mangiare il suo stesso pannolino. Alessia Pifferi è stata dunque arrestata per omicidio volontario pluriaggravato. La sua avvocata, Alessia Pontenani, ha più volte sostenuto che la sua assistita fosse affetta da un vizio di mente e per questo ha cercato conferma in due perizie.

Entrambe hanno confermato che la donna sia sempre stata capace di intendere e volere. Il 13 maggio 2024 Alessia Pifferi è stata condannata all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Milano.