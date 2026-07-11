Caso Ranucci-Lavitola, il consulente di Report Bellavia si dice allibito per quell’amicizia “fraterna”

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Allibito per l’amicizia tra Ranucci e Lavitola e dubbioso sull’orientamento delle inchieste di Report. A parlare è Gian Gaetano Bellavia, storico consulente economico-finanziario della trasmissione diretta da Ranucci. Bellavia, che collabora con Report da 20 anni, ha detto di essere rimasto “stranito” dall’attentato contro Sigfrido Ranucci e di non aver capito quale possa essere lo scopo.

Caso Ranucci-Lavitola, cosa ha detto Bellavia

Intervistato dal Giornale, Gian Gaetano Bellavia ha espresso il suo parere sulla vicenda dell’attentato a Ranucci e sull’amicizia con Valter Lavitola, ritenuto dagli inquirenti il mandante.

“Non capisco che senso possa avere l’attentato a Ranucci. Non vedo quale possa essere lo scopo ad un giornalista della Rai”, ha commentato lo storico consulente di Report, diventato un volto noto della trasmissione per le sue spiegazioni sui temi legati alla finanza e all’economia.

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“Allibito” dall’amicizia fraterna tra Ranucci e Lavitola

Bellavia ha detto di non avere un rapporto di amicizia con Ranucci. Quando lui veniva a Milano si vedevano per un aperitivo, ha dichiarato, e dopo aver appreso dell’attentato gli ha mandato un messaggio.

In merito all’amicizia “fraterna” tra Ranucci e Lavitola, il consulente di Report si è detto “allibito”, perché per un giornalista d’inchiesta non è facile diventare amico di un “notissimo faccendiere”.

Lo stesso Bellavia, che si è detto “stranito” dalla vicenda, ha aggiunto che “ognuno gli amici li sceglie come vuole, però noi abbiamo il diritto di sorprenderci”. Sull’attentato, Bellavia ha detto al Giornale di aver pensato che sia una “cosa strana” e di non avere la minima idea di chi poteva avere interesse a colpire Ranucci.

I dubbi sulle inchieste scelte da Ranucci a Report

Nell’intervista Bellavia non ha nascosto critiche al modus operandi di Ranucci nella trasmissione Report, spiegando che è lui a scegliere le inchieste da fare sulla base delle segnalazioni selezionate dalla redazione.

A diretta domanda, Bellavia risponde che Ranucci di solito sceglie le inchieste a sfondo politico e lo fa in modo “molto unilaterale” perché per esempio non ha mai fatto un’indagine sulla magistratura.

Sollecitato nuovamente sul “perché sempre inchieste solo sulla destra” a Report, Bellavia risponde così: “”Il perché non lo so e non lo sanno neanche gli autori. Decide Ranucci, non loro. Il fatto che sia così è noto. È un anno che mi chiedo: Ma Ranucci si prepara a scendere in politica? Sai, tra un anno va in pensione”.