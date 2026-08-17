Caso Ranucci-Lavitola, Maria Falcone contro Marco Travaglio dopo la frase su Andreotti: "Cattivo giornalismo"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Maria Falcone replica a Marco Travaglio dopo un passaggio del giornalista che, riferendosi al fratello Giovanni, ha scritto che “lavorava solo nel governo di Giulio Andreotti” in risposta alla tesi che quest’ultimo non avrebbe mai incontrato Valter Lavitola, mandante reo confesso dell’attentato a Sigfrido Ranucci. La sorella del magistrato ucciso a Capaci ha definito la frase “indegna”. Sulla questione sono intervenuti anche Rita Dalla Chiesa, Chiara Colosimo e diversi esponenti politici.

Ranucci-Lavitola, Travaglio e la battuta su Falcone

La memoria di Giovanni Falcone viene tirata nuovamente in ballo, questa volta innescata da uno scambio a distanza tra il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio e Maria Falcone, sorella del magistrato ucciso nella strage di Capaci del 23 maggio 1992.

Al centro della vicenda un articolo pubblicato sul Foglio il 14 agosto, firmato da Luciano Violante, Pietro Grasso e Giuseppe Ayala, in cui i tre sostenevano che Falcone non si sarebbe mai seduto a cena con Valter Lavitola, l’uomo che ha confessato di essere il mandante dell’attentato contro Sigfrido Ranucci.

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Il riferimento nasceva daL controverso post con cui il conduttore di “Report” si era paragonato, tra gli altri, proprio a Falcone e Borsellino. Travaglio, nella sua rubrica “Ma mi faccia il piacere”, aveva liquidato la questione con una battuta, ricordando che il magistrato “lavorava solo nel governo di Giulio Andreotti”.

La risposta di Maria Falcone

Maria Falcone è intervenuta con un post pubblicato sui canali social della Fondazione a lei intitolata. “È una frase che trovo indegna” ha commentato. “Un esempio di cattivo giornalismo, costruito sulla battuta anziché sulla verità dei fatti. Mio fratello non lavorava per il governo di Giulio Andreotti. Giovanni Falcone lavorava per lo Stato italiano”.

La presidente della Fondazione Falcone ha ripercorso il significato dell’incarico di direttore generale degli Affari penali al ministero della Giustizia, accettato dal fratello nel 1991.

Una scelta, spiega, dettata non da un avvicinamento alla politica ma dal progressivo isolamento subito a Palermo, dove Falcone era stato “delegittimato e ostacolato” anche da “un cattivo giornalismo che anche allora come ora preferiva il sospetto alla verità dei fatti”.

Quell’esperienza romana, ha aggiunto la sorella del magistrato, permise a Falcone di tradurre in strumenti concreti dello Stato l’esperienza maturata nella lotta a Cosa Nostra, senza mai legarsi a un governo o a un partito.

Le reazioni

Oltre a Maria Falcone, diversi sono stati gli interventi in risposta all’uscita di Travaglio. La deputata di Forza Italia Rita Dalla Chiesa ha espresso solidarietà alla donna, ricordando che il fratello dovette “trasferirsi a Roma grazie al ministro Martelli” proprio perché ostacolato a Palermo.

Il collega di partito Maurizio Gasparri ha parlato di un vero e proprio “oltraggio” alla memoria del giudice. Sulla stessa linea la presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo, che su X ha chiesto al direttore del Fatto di scusarsi.