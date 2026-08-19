Caso Ranucci, Milena Gabanelli rifiuta il ritorno alla conduzione di Report: "Delitto colpire una squadra"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

A Milena Gabanelli è stata fatta pervenire una richiesta di tornare alla conduzione di Report. La giornalista ha risposto con un secco no. Il retroscena è stato rivelato dalla stessa 72enne che, però, non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione sul caso relativo ai rapporti personali tra Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola, consapevole che un suo commento, al di là del contenuto, innescherebbe polemiche.

Milena Gabanelli: “Non torno alla conduzione di Report”

Una richiesta a Milena Gabanelli di riprendere le redini di Report c’è stata. “Mi è stata fatta pervenire. Ma per me il pervenuto vale quasi zero. Quindi non intendo tornare”, ha chiosato la giornalista, intervistata dal quotidiano Il Giornale.

“Il rito della riesumazione non va bene. Io sono fuori. E poi sia chiara una cosa: i programmi sono fatti dalla squadra. Colpire la squadra mi pare che sia un delitto”, ha aggiunto.

ANSA

Silenzio tombale su Lavitola e Ranucci: “Nessuno avrà mai un mio virgolettato”

Gabanelli, al giornalista de Il Giornale con il quale ha conversato, ha dichiarato di non voler in alcun modo intervenire sul caso Lavitola.

“C’è già tanta gente che parla e dice di tutto di più – ha osservato – Io mi tengo fuori. Un mio virgolettato sulla vicenda Report non lo avrà nessuno”.

Il rebus sul futuro della conduzione di Report

Nel frattempo in casa Rai resta aperta la questione relativa a chi condurrà Report nella prossima stagione. L’ad Giampaolo Rossi ha sulla scrivania la relazione del Comitato etico sull’operato di Ranucci degli ultimi mesi.

In particolare, l’attenzione è su alcune comunicazioni interne all’azienda che il giornalista avrebbe girato a Lavitola. La posizione di Ranucci è molto precaria.

Intanto il giornalista ha iniziato il tour estivo del suo Diario di un trapezista. In programma ci sono 23 tappe previste da qui a dicembre. In ogni sua apparizione pubblica sarà monitorato. Ogni suo eventuale intervento contro i vertici attuali della tv di Stato potrebbe avere conseguenze.

Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza Rai vorrebbe affidare Report a una nuova guida. Tra fine agosto e inizio settembre il direttore degli approfondimenti Paolo Corsini dovrebbe incontrare la redazione del programma per venire a capo del rebus sulla conduzione.

Qualora Ranucci, a cui mancano due anni alla pensione, venga sostituito, si cercherà di gestire tale passaggio con tutte le precauzioni del caso.

“Il rischio è quello di trasformarlo in una specie di martire”, è una delle riflessioni, come riporta La Repubblica, che stanno facendo ai piani alti della Rai.