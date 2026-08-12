Caso Ranucci, Roberta Bruzzone attacca Valter Lavitola: "Lo ha manipolato e sfruttato, dovrebbe tacere"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Roberta Bruzzone, intervenuta ad Agorà Estate, ha dichiarato che a suo avviso Sigfrido Ranucci è stato manipolato da Valter Lavitola, il quale avrebbe “ingannato fin dal primo istante” il conduttore di Report. La criminologa e psicologa ha sostenuto che il faccendiere abbia sfruttato il suo legame personale con il giornalista per scopi personali.

Roberta Bruzzone attacca Valter Lavitola: “Ha manipolato Ranucci”

“Non sarebbe la prima volta, in base chiaramente ai dati giudiziari certificati da sentenze passate in via definitiva, che Lavitola sfrutta relazioni con persone astrattamente a lui vicine”, ha esordito Bruzzone.

“Parrebbe emergere il profilo di un soggetto che utilizza le relazioni per arrivare al potere, è una sorta di suo marchio di fabbrica”, ha aggiunto la criminologa, la quale ritiene che il faccendiere “sfrutti spesso i segreti che in una relazione possono essere rivelati”.

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“Per lui il patrimonio vero sono i segreti che le persone condividono con lui e naturalmente il potere che deriva da questi segreti”, ha proseguito.

E ancora: “Emerge il profilo di un soggetto che era sicuramente in grado, almeno astrattamente e sulla scorta degli elementi che abbiamo a disposizione, di manipolare gli amici e di sfruttare quindi l’accresciuta popolarità di Ranucci per ritagliarsi un ruolo di potere al suo fianco in un disegno più ampio”.

Bruzzone: “Lavitola ha colto una certa ambizione di Ranucci”

Quando a Bruzzone è stato chiesto come sia possibile far abbassare le difese a un giornalista di inchiesta del calibro di Ranucci, è arrivata la seguente risposta:

“Non è proprio così difficile, basta coltivare quelli che sono i bisogni centrali dell’altra persona. Probabilmente Lavitola ha colto in Ranucci una certa ambizione, forse non così dichiarata, magari coltivata in maniera più profonda. E in qualche modo l’ha assecondata e nutrita, cercando di convincere il giornalista a muoversi in quella direzione. Non perché fosse utile a Ranucci, ma perché questo consentiva allo stesso Lavitola di ritagliarsi potere al fianco di un uomo che lui stesso stava portando in quella direzione. Probabilmente Ranucci ce l’ha un po’ del tribuno del popolo nell’accezione Robespierre, con i dovuti distinguo, e Lavitola questo aspetto lo ha colto probabilmente in maniera più chiara degli altri”.

Nelle prossime ore si svolgerà l’interrogatorio di Lavitola. “Lui – ha ragionato ancora Bruzzone – è un soggetto molto concentrato sulla sua capacità manipolatoria. Che oggi possa tentare un approccio teso ad alterare la traiettoria investigativa è assolutamente plausibile”.

Per la psicologa, “bisogna capire quanta influenza abbia in questo momento il suo legale, perché tecnicamente ora Lavitola avrebbe tutto il vantaggio a tacere. Ma non è parte della sua natura quindi bisogna capire effettivamente quanto il suo legale possa interferire nella sua decisione”.

E ancora: “La sua natura comportamentale lo porterebbe a tentare un’altra volta di offrire una realtà alternativa, una narrazione distorta rispetto a una serie di elementi che sono emersi, i quali, francamente, dall’ordinanza sembrano piuttosto solidi”.

La criminologa: “Ranucci intrappolato”

“Credo che Ranucci – ha continuato- non abbia la minima consapevolezza del gioco manipolatorio in cui è stato intrappolato. Purtroppo è stato vittima della capacità di Lavitola, già dimostrata in altre situazioni, di sfruttare le relazioni a suo vantaggio”.

“Ranucci deve entrare nella prospettiva che quest’uomo l’ha ingannato dal primo istante. Ha costruito una realtà fittizia, l’ha nutrito con questo tipo di progetto e quando l’ha ritenuto cotto a puntino si è mosso in maniera tale da trasformarlo in una sorta di eroe popolare, proprio nella prospettiva di usarlo a suo vantaggio. Ranucci deve comprendere questo: ha vissuto in una bolla illusoria, un aspetto manipolatorio tragicamente gravissimo”, ha concluso Bruzzone.

Nel frattempo la Rai sta decidendo se sospendere Ranucci dalla conduzione di Report.