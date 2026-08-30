Caso Ranucci, Vauro critica il conduttore di Report: “Non sto con lui, partecipe del teatro delle vanità"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il vignettista Vauro ha detto la sua sul caso di Sigfrido Ranucci, ma non si è schierato con l’ex conduttore di Report. In una intervista, Vauro ha rifiutato di accodarsi alla difesa di Ranucci che finora ha visto schierati molti esponenti del centrosinistra italiano. Secondo il vignettista, la sinistra non deve trasformare il giornalista in una icona.

Caso Ranucci, duro attacco di Vauro

Il vignettista Vauro Senesi contesta a Sigfrido Ranucci soprattutto quello che definisce un eccessivo narcisismo, accusandolo di essersi autoproclamato martire e di aver accostato la propria vicenda a quella di Aldo Moro, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

A suo giudizio, il paragone con vittime della mafia rappresenterebbe il punto più alto di quello che considera un vero e proprio “teatrino delle vanità”.

ANSA

Vauro: “Non entro nel merito giudiziario, ma…”

Parlando dell’attentato subito, Vauro ritiene che Ranucci non lo abbia organizzato personalmente, ma si chiede perché debba essere trasformato in “un’icona della sinistra”. Il vignettista prende inoltre le distanze anche da alcuni comportamenti raccontati dallo stesso giornalista nel suo libro, criticando in particolare il fatto che Ranucci si sia vantato di aver insidiato delle stagiste.

“Non sono un moralista ma non mi pare il caso di vantarsi di certe cose. È questione di statura della persona”, ha detto Vauro nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

“Non entro nel merito della questione giudiziaria ma in quella della compagnia di giro della politica e dell’informazione, che purtroppo molto spesso coincidono: sono l’una la ricaduta dell’altra. Il risultato è questa figura strana, per me poco comprensibile, dell’opinionista”, ha aggiunto il vignettista.

“Riflettere sui rapporti tra informazione e politica”

L’affondo di Vauro su Ranucci arriva quando il vignettista dice che, per lui, il giornalista “potrebbe condurre Report come il Grande Fratello, poco cambia”.

Il vignettista sposta l’attenzione su un altro tema, e giudica il dibattito “Ranucci sì, Ranucci no” come un polverone per offuscare la discussione sullo stato attuale dell’informazione e sui rapporti tra l’informazione e la politica. “Servirebbe una mobilitazione dei giornalisti. Invece io vedo solo circoletti. Ranucci è considerato nell’alveo della sinistra, allora la sinistra lo difende”, spiega Vauro al Corriere della Sera.

Infine Vauro critica gli altri “polveroni” come Garlasco e la famiglia nel bosco dicendo di avere “un rigurgito acido davanti a tutto questo” e di essere “dalla parte di una satira che non fa comicità, ma rompe ancora le scatole”.