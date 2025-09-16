Caso Raoul Bova e audio rubati, Federico Monzino indagato tentata estorsione e l'attore tuona: "Avevo capito"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Raoul Bova ha raccontato al pm il ricatto subito per non rendere pubblica la relazione con Martina Cerretti: l’attore ha denunciato subito e non ha ceduto. Indagato Federico Monzino per tentata estorsione: avrebbe passato i messaggi e gli audio a Fabrizio Corona. Restano dubbi sul ruolo di Cerretti e sull’autore delle minacce.

La deposizione di Raoul Bova

Martedì 16 settembre Raoul Bova ha descritto al pm il suo dramma personale, legato al ricatto subito per non diffondere la notizia della relazione con Martina Cerretti.

L’attore, assistito dal legale David Leggi, ha spiegato che aveva avvertito il pericolo già dai primi momenti. “Quando ho ricevuto la prima telefonata, ho subito capito quale fosse lo scopo di chi mi chiamava. Chi fosse al telefono, non lo so. Ma non mi sono intimidito neanche per un secondo”.

ANSA

Raoul Bova

Bova non ha avuto mai dubbi in merito alla serietà delle minacce. “Che fosse una situazione seria, mi è apparso chiaro immediatamente” ha spiegato.

“Ho detto che non mi sarei piegato. Mi sono illuso per qualche attimo che sarebbe finita lì. Però ho subito denunciato. Non avevo nulla da nascondere” ha aggiunto l’attore, che si è detto sconvolto nel vedere la minaccia, in un primo momento solo verbale, arrivare a concretizzarsi.

Gli audio: Federico Monzino indagato per estorsione

Le indagini si concentrano ora su Martina Cerretti e Federico Monzino. La procura ha formalizzato l’iscrizione di quest’ultimo nel registro degli indagati per tentata estorsione.

Gli investigatori ritengono che, a luglio, abbia organizzato il piano per guadagnare dall’attore, minacciandolo di diffondere la storia con la Cerretti.

Proprio lui avrebbe avuto accesso alle conversazioni private e poi, secondo la polizia postale, avrebbe consegnato a Fabrizio Corona i messaggi e gli audio della relazione, chiedendo in cambio un “regalino”.

La posizione di Martina Cerretti

Nell’ombra rimane l’identità di chi ha telefonato a Bova da un numero spagnolo, chiedendo denaro per non divulgare la relazione. Allo stesso tempo andrà definito il ruolo effettivo della stessa Cerretti in tutta la storia.

Gli inquirenti devono chiarire se la giovane influencer, sparita dai social dopo lo scandalo, fosse parte del ricatto o se la vicenda sia sfuggita al suo controllo.

La sua posizione è ancora indefinita, non essendo stata ascoltata né come testimone né come indagata. Anche quella di Corona rimane sospesa, non essendogli stata contestata formalmente alcuna accusa.