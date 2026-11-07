Caso Ravagnani, Diaco si difende citando Garlasco e Chiara Poggi. E Milly Carlucci spiega la sua “difesa”

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Il caso Alberto Ravagnani continua a tenere banco. Dopo l’intervista concessa dall’ex sacerdote a Pierluigi Diaco, si è scatenata una tempesta mediatica a causa degli argomenti toccati in essa e dell’insistenza sulle preferenze sessuali dell’uomo. Sul tema – e per chiudere la contesa – sono intervenuti lo stesso conduttore di BellaMà e Milly Carlucci, padrona di casa di Ballando con le Stelle dove Ravagnani è in gara.

Caso Ravagnani, parlano Pierluigi Diaco e Milly Carlucci

Pierluigi Diaco è tornato a parlare delle polemiche nate in seguito alla sua intervista all’ex sacerdote Alberto Ravagnani. A BellaMà, il conduttore era entrato con insistenza nella sfera intima del concorrente di Ballando con le Stelle, cosa che ha scatenato giorni di polemiche.

Al Corriere della Sera, Diaco ha spiegato le sue ragioni. E qualche ora dopo, nella puntata dello show sulla danza, è arrivata la chiusura sul tema di Milly Carlucci che ha espresso vicinanza a Ravagnani e spiegato il motivo per cui l’aveva difeso con fermezza.

Il paragone con Garlasco e Chiara Poggi

Al Corriere, il conduttore ha parlato di disparità di giudizio tra la valutazione del suo operato e quanto avviene nel contesto televisivo attuale. “Sono anni che nei programmi quotidiani di tutte le reti, in tutte le fasce orarie e anche ma soprattutto in quelle protette, vanno in onda programmi giornalistici o di infotainment che scavano in modo indelicato, diretto, scabroso, irrispettoso e violento nelle abitudini sessuali di giovani vittime come quelle della povera Chiara Poggi, in quelle di Alberto Stasi e/o di Andrea Sempio. Per non parlare delle pagine alquanto discutibili ma di sicuro volgari dedicate ai casi Corona-Signorini o Sangiuliano-Boccia”, dice Diaco.

“Sui casi sopra citati non ho visto né letto la mole di reazioni feroci e di ‘condanne web’ definitive che invece ho visto e letto nelle note vicende che mi hanno visto co-protagonista in questi giorni. Se sarò chiamato a rispondere di come e perché ho gestito con quel taglio l’incontro tv con Alberto Ravagnani, sarò ben lieto di chiarire con pazienza, consapevolezza e serenità la mia scelta professionale”, chiosa.

Già in precedenza, Diaco non aveva mostrato dubbi sul suo operato, precisando anzi di star facendo il suo lavoro. “Sapeva che intervista sarebbe stata”, aveva spiegato a Le Iene.

Cos’era successo e la chiosa a Ballando con le Stelle

Come detto, il “caso Ravagnani” è nato in seguito all’intervista del concorrente di Ballando con le Stelle a BellaMà, nella puntata del 4 novembre. Diaco ha indagato più volte sulle preferenze sessuali del suo ospite, ponendogli anche domande come “Ti piacciono le donne o gli uomini?” e mettendo a disagio Ravagnani.

Questi, a Fanpage.it, ha spiegato di stare bene e ha definito l’intervista di Diaco “un attacco violento e scorretto“, aggiungendo che sperava che la faccenda si concludesse lì.

A mettere un punto sulla vicenda è stata quindi Milly Carlucci in apertura della puntata dello show del sabato sera in onda il 7 novembre. Dopo aver definito “inaccettabile” la vicenda nelle ore successive all’intervista, ha reiterato il suo pensiero con poche ma dirette parole. “In un clima di grande fiducia e accoglienza, quando un membro della famiglia viene aggredito è come aggredire tutta la famiglia“, ha spiegato, giustificando il suo venire incontro a Ravagnani dopo quanto accaduto.